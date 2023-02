Mosconi si accontenta: "Fano, un punto che vale"

Andrea Mosconi, tecnico del Fano, alza gli occhi al cielo e spera che non nevichi perché oggi dovrà venire dalla sua Gualdo Tadino a Fano per la ripresa degli allenamenti dopo il pareggio di domenica scorsa a Termoli.

Mister in 10 contro 11 a Termoli si è pareggiato, due settimane fa a Roma si è perso in 11 contro il City…

"È un’altra storia. Gli avversari sono diversi, il Roma City è nettamente più robusto del Termoli che abbiamo incontrato".

Il punto quindi va bene ?

"Dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno. Certo c’è il rammarico pure di aver avuto due occasioni d’oro con Zanni prima e con Drolé poi dove è stato bravo il portiere loro. Posso pensare che se eravamo in 11 alla fine ci poteva pure essere l’occasione di portare via l’intera posta. Ma va bene così".

Anche perché adesso il Fano è atteso a due partite casalinghe consecutive contro Avezzano e Matese che possono dare un senso al campionato dell’Alma, cosa ne pensa?

"Calma. Dobbiamo pensare ad una gara per volta. Per cui da oggi iniziamo a pensare all’Avezzano dove in palio ci saranno punti pesanti per la nostra classifica".

E poi il Matese…

"Partite ostiche che per affrontarle è necessario alzare lo step. Vediamo, intanto cominciamo con l’Avezzano...".

Il Fano è oggi ottavo con 36 punti, più vicino ai playoff che alla zona playout, soddisfatto per il momento di quello che sta facendo la squadra?

"Soddisfatto soprattutto per l’atteggiamento che abbiamo ora. Siamo stati bravi a ricompattarci dopo che avevamo avuto un periodo nero, con le tre sconfitte di fila a cavallo tra la fine del girone d’andata e l’inizio del ritorno, però lì i ragazzi hanno fatto quadrato e da quel momento c’è stata la svolta. Come si è dimostrato andando a vincere a Pineto in casa della capolista".

E adesso cosa succede?

"Adesso vedo che c’è sinergia tra i ragazzi, che c’è un bel gruppo, coeso, che ha voglia di lavorare e ha voglia di fare bene".

Per arrivare dove?

"Vediamo. L’importante è raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati. Ricordo che abbiamo preso una squadra che lo scorso anno si è salvata all’ultimo minuto dell’ultima partita, dello spareggio per non retrocedere. E che abbiamo dovuto rifare una squadra tutta nuova dove l’unico riconfermato è stato Broso. Oggi possiamo dire che stiamo gettando le basi per il prossimo anno con un gruppo di ragazzi che sono del territorio e che avranno nel prossimo campionato già un curriculum di tante presenze. Per cui basterà poi fare solo qualche ritocco...".

Con quale obiettivo?

"Noi vogliamo regalare qualche soddisfazione al presidente Russo che penso se lo meriti. Con la speranza che voglia dare continuità a questo progetto. Sarebbe il più bel regalo che ci possa essere per noi e per lui".

Silvano Clappis