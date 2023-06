Motociclismo, Mondiale Superbike

Marco Gaggi ha entusiasmato i propri tifosi nel primo dei due weekend italiani dell’edizione 2023 della categoria Supersport 300 del Mondiale Superbike, che ha fatto tappa a Misano dopo i Gp disputati ad Assen in Olanda e Montmeló-Barcellona in Spagna. I tanti che lo hanno seguito sul circuito dedicato al compianto Marco Simoncelli sono infatti rimasti col fiato sospeso sino all’ultimo istante di entrambe le corse in programma, che il ventenne pilota fanese ha chiuso rispettivamente settimo e sesto vedendosi sventolare la bandiera a scacchi immediatamente alle spalle dei primissimi. Dodicesimo nella Superpole, al manubrio della sua Yamaha numero 93 della BrCorse ha terminato gara 1 ad appena un secondo e mezzo dal vincitore Bruno Ieraci del ProDina Kawasaki Racing ed a soli sette decimi dal terzo posto. Ancora più emozionante è stato il rush finale di gara 2, dove il portacolori del Comune di Fano e testimonial di Amici Senza Frontiere ha davvero accarezzato il sogno di centrare il suo primo podio iridato. Sempre confinato tra la settima e l’undicesima posizione, nel giro conclusivo Marco Gaggi ha decisamente cambiato passo ritrovandosi quarto in prossimità dell’ultima curva. "Col terzo proprio davanti a me mi sono sentito di forzare pur di prendermi il podio, rischiando di sbagliare e ritrovarmi più indietro piuttosto che accontentarmi del quarto posto e restare col rimpianto di non averci provato – racconta il diretto interessato –. Eravamo in un fazzoletto e per spingere a tutto gas per poco non andavo giù, però sono riuscito a tenere su la moto e a non uscire di strada chiudendo alla fine sesto. Da una parte mi dispiace, ma dall’altra sono contento per la gara e sinceramente lo rifarei". Nella seconda gara è risultato il migliore su Yamaha precedendo anche il suo compagno di scuderia Mirko Gennai. Ora Gaggi ha 39 punti ed è decimo assoluto.

b.t.