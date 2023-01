Mtb Marche Cup, premiate le categorie Uisp

Si è conclusa l’edizione 2022 del Circuito Cicloturistico Uisp Mtb Marche Cup. Da Mondolfo al Monte Conero, sono state otto le tappe in mezzo alla natura, nel rispetto dell’ambiente ed in nome di uno sport pulito ed aggregante con il Patrocinio della Regione Marche. Tutti i partecipanti si sono ritrovati presso il Ristorante "Le vele" di Marotta per la cena di premiazione. Premiate le categorie uomini, donne, giovani, senior, E-bike e squadre. "Una classifica finale che non tiene conto dell’ordine di arrivo, ma dei chilometri percorsi in mezzo alle bellezze del territorio marchigiano – spiega Piergiorgio Guelpa, Responsabile Ciclismo Uisp Pesaro Urbino – queste otto tappe sono state anche un modo per creare uno sviluppo turistico sostenibile che coinvolge l’area collinare e montana". I partecipanti hanno ricevuto in premio delle vere e prorie opere d’arte, in legno e ceramica, realizzate a mano dai ragazzi e le ragazze del Centro Socio-educativo Francesca di Urbino, che lavora con persone con disabilità mentale di varia età e con disturbi dell’apprendimento. "Abbiamo preferito valorizzare una realtà del territorio che svolge un lavoro importante con finalità educative e di formazione professionale - interviene Daniele Sanna, Responsabile Ciclismo Uisp Marche - d’altra parte lo diciamo da sempre: il nostro modello di sport mette al centro la persona e ridefinisce le regole della pratica sportiva per favorire la piena partecipazione degli individui, indipendentemente dalle loro abilità". Presenti alle premiazioni, oltre ai premiati, gli sponsor, i presidenti delle Associazioni partecipanti, il presidente UISP Marche Simone Ricciatti e la presidente del Comitato UISP di Pesaro Urbino Mariassunta Abbagnara.

l. d.