Napoli chiede di anticipare la sfida al sabato

"Prima la salvezza, poi magari festeggeremo insieme al Napoli il loro scudetto". Così Andrea Zerini immagina il weekend partenopeo che potrebbe regalare il terzo tricolore alla squadra di mister Spalletti e la permanenza in serie A a quella di coach Pancotto. La Vuelle rischia di finire nella bolgia cittadina: sabato scenderà in campo la squadra di calcio, in attesa del risultato del giorno dopo fra Inter e Lazio che potrebbe consegnarle lo scudetto e scatenare la festa. Tanto che il club partenopeo ha chiesto alla Lega Basket l’anticipo a sabato sera. Piccata la risposta: "La Lega Basket ha appreso con stupore della nota diffusa in data odierna (ieri per chi legge, ndr) dalla GeVi Napoli Basket in merito alla sua richiesta alla Prefettura di anticipare a sabato la gara in programma domenica alle 17.30. Una richiesta irrituale che non ha trovato allo stato alcun riscontro da parte della Lega stessa, tenuto conto che le gare delle ultime due giornate della regular season sono di norma previste in contemporanea tra loro – prosegue il comunicato –. Precisato quanto sopra, la LBA segue con attenzione quanto si sta determinando a Napoli e si riserva ogni opportuna decisione sul giorno e sull’orario di disputa della gara in questione".

Insomma, un caso vero e proprio, in un momento decisivo della stagione della GeVi, che ha assolutamente bisogno dei due punti: "Per come si erano messe le cose in questa stagione – dice Zerini – la salvezza sarebbe come un piccolo scudetto. Ci troviamo a giocare per conservare la massima serie quando in estate le premesse sembravano essere altre".