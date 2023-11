Napoli ferita vuole rialzare la testa

Lo schiaffo preso dalla Virtus nel posticipo di lunedì ha fatto effetto, almeno a leggere le dichiarazioni in casa Gevi: "Bologna è una grandissima squadra, però potevamo far meglio - ammette De Nicolao, play di Napoli -. Cercheremo di apprendere il più possibile da questa partita: loro sono molto fisici, noi dobbiamo controllare di più le palle perse. Ora testa a Pesaro". Coach Milicic aggiunge: "La Virtus ha dimostrato perchè sono la sorpresa in positivo in questo inizio di stagione dell’Eurolega. Hanno giocato un grande basket con un ottimo lavoro di squadra, rendendoci le cose difficili. La prendiamo come una lezione, con l’obiettivo di diventare una squadra migliore". Infine il diesse Pedro Llompart: "Per vincere avremmo dovuto essere brillanti. Ora testa alta e continuare il lavoro per la gara importantissima che ci aspetta sabato. Speriamo di poter regalare ai nostri tifosi nuovamente un sorriso a Pesaro". In casa pesarese ieri primo allenamento di Mockevicius pronto a debuttare nell’anticipo di sabato sera: indosserà ancora la maglia n.55.

e.f.