Napoli si conferma una squadra di talento. Sassari in crisi, una sorpresa al contrario

La seconda giornata ha confermato la squadra sorpresa della prima, Napoli, che dopo aver sbancato Sassari ha dominato Milano proponendosi abbastanza inattesa a punteggio pieno in classifica. Una squadra costruita con un tasso europeo più spiccato, come spesso accade quando gli allenatori sono slavi: un gran bel giocatore come Zubcic, sbarcato in Italia alla bella età di 33 anni, dopo essere finito a Londra nella scorsa stagione, conferma come spesso si seguano sempre le stesse piste oltre oceano quando oltre Adriatico si può pescare meglio. Dopo due partite l’ala pivot della Gevi viaggia a 18,5 punti di media con il 72,7% al tiro da due e il 55,6% da tre. Nel roster anche il polacco Sokolowski, ovviamente ben conosciuto da coach Milicic che ha il doppio passaporto.

In testa c’è anche Reggio Emilia, l’altra formazione che ha scelto un tecnico straniero nuovo per la serie A, il greco Priftis: la rinuncia a Cinciarini aveva fatto discutere ma alla fine forse stanno meglio entrambi, Andrea che si è rilanciato in Spagna trovando nuovi stimoli e la Unahotels che ha cambiato fisionomia trovando in Galloway il suo leader tecnico.

Se per Virtus, Venezia e Brescia è normale averle vinte entrambe, va detto che Trento trova ogni anno le risorse per riciclarsi: la presa di Alviti è stata molto intelligente, a Milano si stava spegnendo mentre sulle Dolomiti ha ritrovato aria pura per respirare. A proposito dell’Armani, i campioni in carica non hanno cominciato la stagione brillando: pur avendo un roster infinito le due pedine ai box per infortuni, Maodo Lo e Billy Baron, gli tolgono spinta nella costruzione del gioco.

Cremona ha vinto una gara preziosa in chiave salvezza ingigantendo i problemi di Sassari, a cui non è bastato il ritorno di Charalampopoulos per uscire dalla crisi di gioco evidenziata al debutto. A quota 2 c’è anche Tortona che ha vinto dopo il disastro della prima giornata, ma soffrendo parecchio contro Brindisi, altra formazione ancora al palo che sabato sera, nella terza giornata, sarà l’avversaria della Carpegna Prosciutto. A zero ci sono anche Pistoia e Scafati, predestinate alla lotta sul fondo, ma anche Treviso che dopo un esordio interessante al Forum è crollata in casa contro Brescia. E’ davvero troppo presto per esprimere giudizi e vale per tutti.

e.f.