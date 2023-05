Nappello carica il Fano per i playoff "Non andiamo certo a Roma in gita"

Umberto Nappello, 32 anni, una lunga carriera tra Serie C e D, è uno che i gol li ha sempre fatti. Magari non molti, ma sicuramente di qualità. Anche domenica scorsa il trequartista granata ha deliziato i tifosi fanesi presenti a Notaresco con una magia su punizione che ha regalato il 3-2 finale all’Alma. E così, in questo strepitoso girone di ritorno del Fano, Nappello ha messo il suo sigillo segnando su calcio piazzato finito all’incrocio dei pali il primo e l’ultimo gol di questa cavalcata. A Pineto nella prima di ritorno e a Notaresco nell’ultima. "Sono molto contento – afferma –. Diciamo che questa è una delle mie caratteristiche e quando ci riesco è molto bello. Quest’anno l’ho sfruttata poco, due gol da quando sono arrivato a Fano a dicembre e uno col Breno a ottobre, ma negli anni precedenti ne ho fatti sempre di più". Gol che comunque si sono rivelati determinanti per questo girone di ritorno cosi entusiasmante…Penso che nel ritorno abbiamo fatto qualcosa fuori dal comune. Forse c’è rammarico per non essere arrivato un po’ prima al Fano. Comunque da quando sono arrivato a dicembre ho scoperto in questi cinque mesi un gruppo fantastico, fatto prima di tutto di uomini veri prima che di calciatori". Chiuso il campionato regolare c’è adesso lo straordinario della semifinale playoff a Roma contro il Trastevere. Nappello entra nel dattaglio : "Non andremo in gita a vedere il Papa. Tutti dicono che i playoff non contano, che poi tanto è difficile per i ripescaggi. Però noi anche domenica abbiamo dimostrato non con le chiacchiere ma con i fatti che ci teniamo, perché il nostro obiettivo era finire primi nel girone di ritorno. Così come sarà un piacere fare questi playoff con l’obiettivo di vincerli". Magari per incontrare in finale di nuovo la Vigor Senigallia: "Sarebbe il nostro sogno incontrarli di nuovo. Finora sul campo hanno dimostrato di essere più forti di noi, però in una finale secca è tutto da dimostrare".

Questo girone di ritorno ha dimostrato comunque che il Fano è forte: "È un gruppo magnifico – continua nappello – con tanti giovani di prospettiva oltre che di over di qualità. Io dico speriamo di rimanere tutti per cercare di fare meglio l’anno prossimo. Ci sono tutti i presupposti per finire bene questa stagione e poi il piacere sarebbe davvero quello di ripartire tutti insieme. Poi, si sa il prossimo anno ci saranno altre squadre e magari ci conoscono ancora meglio, ma sarebbe bello conservare questo gruppo". Con Umberto Nappello naturalmente… "Quest’anno spero di aver dato un contributo importante alla squadra, non solo per i gol, ma per gli 8, 9 assist e per aver portato caratteristiche diverse. Per cui se dovessi rimanere è fuori discussione che darò di più. Anzi, sono già carico e proiettato alla prossima stagione".

Silvano Clappis