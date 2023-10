Nardi a Bratislava: semifinale a sorpresa per il 20enne di Pesaro

Luca Nardi ha ottenuto il pass per le semifinali del Challenger slovacco di Bratislava. Il 20enne pesarese, numero 133 del mondo, ha battuto nettamente nei quarti il bosniaco Damir Dzumhur, 158 Atp, per 6-3 6-0. Damir Dzumhur, classe 1992, quest’anno ha vinto ben 39 partite, con una finale a Sibiu, vincendo a Istanbul e facendo semifinale a Mallorca. Ha un best ranking di numero 23 del mondo. Qualcuno pensava addirittura ad una sfida impossibile per Nardi. Eppure il portacolori del Baratoff negli ottavi di finale aveva battuto per 7-6 6-3 lo svizzero Dominic Stricker (numero 88), testa di serie numero 2 e reale favorito per il successo finale. Se Dzumhur, coi suoi 31 anni, era sulla carta un osso duro, Luca Nardi ha dimostrato davvero di essere in un periodo da favola. Ora affronterà in semifinale il belga Joris De Loore, trentenne, Numero 188 Atp.