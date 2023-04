Nardi si ferma con Musetti a Montecarlo

E’durato cinquantuno minuti il sogno di Luca Nardi di sovvertire il pronostico contro Lorenzo Musetti al torneo di Montecarlo. Il derby tutto italiano tra il diciannovenne talento pesarese, attualmente numero 159 al mondo, e il compagno e amico che invece al mondo è il numero venti, si è risolto ben presto con un doppio 0-6 che ha penalizzato oltremisura Luca. Il quale ha pagato probabilmente un pizzico di emozione, oltre che il talento e la diversa esperienza di Musetti, che aveva incrociato in passato diverse volte, nelle gare giovanili, riuscendo a venirne a capo in una sola partita. Una storia diversa, quella di Nardi e Musetti, con il secondo che aveva un percorso ben più ricco di esperienza rispetto a Luca che solo da due anni e mezzo ha intrapreso con decisione la strada del tennis ad alti livelli. Per Nardi resta comunque la soddisfazione di avere superato le qualificazioni perfino il primo turno di un torneo tra i più prestigiosi. Musetti incontrerà ora Djokovic.

d.e.