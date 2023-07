Nasce una squadra degli ex Bees a Pesaro in Promozione

Se sei stato Bees una volta, lo sarai per sempre: è questo il significato dello slogan coniato dalla società nata nel 2004 che ha formato centinaia di ragazzini al basket in questi vent’anni. Per celebrare questo ventesimo anno di attività, il presidente Nicola Morelli ha raccolto la sfida e deciso di dare un’opportunità a chi ancora si vuol sentire un’ape operosa nel mondo della palla a spicchi: "Iscriveremo una squadra al campionato di Promozione in cui potranno affluire tutti i ragazzi nati dal ’93 in poi che hanno fatto parte della nostra società - spiega Morelli -. I primi iscritti ai Bees oggi hanno trent’anni, ma ci sono anche tanti ragazzi più giovani che magari non sono riusciti a giocare a più alto livello o non hanno più molto tempo di dedicargli, che coltivano ancora una grande passione dentro di loro".

La squadra sarà allenata da Roberto Cecchini, che ha avuto l’idea insieme al papà di uno dei ragazzi che attualmente milita nei Bees e sarà la chioccia sul parquet: "Cecchini non ha un passato con noi, ma ci è piaciuto il suo entusiasmo. Ha lavorato con Basket Giovane, Delfino e pure con la Stella Rossa, in cui giocava Alessandro Uguccioni che dei Bees è stato il primo presidente. Ecco com’è nata quest’avventura che ha già riscosso successo quando ne abbiamo parlato al torneo di Cristo Re".

Le novità non finiscono qui: infatti da quest’anno i Bees cureranno anche una formazione Under 14 (nati nel 2010), allungando così la ’carriera’ all’interno del club per chi inizia dal minibasket: "La Vuelle quest’anno parte dall’Under 15, perciò allarghiamo la base. Oltre all’Under 14 Elite avremo due formazioni Under 13 regionale: i 2011 ed i 2012 che faranno il doppio campionato, disputando anche il minibasket". Un progetto che in futuro potrebbe aprire altri sbocchi per i tanti ragazzi che usciranno dai Bees e non troveranno il naturale passaggio in Vuelle, visto che sia Bramante che Loreto, che militano in serie B interregionale, stanno dimostrando la volontà di curare al meglio il proprio settore giovanile.

e.f.