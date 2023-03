Naufragio totale si salvano Aucelli Tonucci e Farroni

Farroni 6: paradossalmente salva la squadra dallo 0-2 in una gara in cui avrebbe dovuto fare da spettatore.

Zoia 5: impalpabile e impreciso

Tonucci 6: regge la candela fin che essa si spegne

Gerardi 5: non tiene una palla e non conclude, lento e prevedibile, in tribuna rimpiangono Gucci che segna gol a grappoli ad Arezzo

Bakayoko 6: fisicità, ma non basta ad evitare la sconfitta (81’ Garau ng)

Fedato 5: sbaglia il rigore e non combina nulla

Aucelli 6: si danna l’anima, contrae e riparte, troppo solo (73’Ngom 5, esce ancora una volta con la maglia pulita)

Di Paola 5: una punizione a lato e nulla più (73’Pucciarelli 5: dov’è il giocatore di serie A?)

Valdifiori 5,5: qualche assist, un grande recupero, troppo poco per uno come lui che doveva cambiare la squadra.

Gega 5: la sua fascia è un colabrodo e Amatucci fa quello che vuole, gol compreso (62’Ghazoini 5, perde un pallone che può costare il raddoppio)

St Clair 5: sta con Gega sulla fascia che soffre di più, soffre tanto anche lui e stavolta non pennella nemmeno un cross invitante.

All.Brevi 6: difficilmente si riesce a fare meglio con il materiale a disposizione

Montevarchi: Giusti 7, Tozzuolo 6,5, Gennari 6,5 (81’Chiti ng). Bertola 6, Amatucci 7 (81’Nacor ng), Italeng 6 (70’Kernezo 6), Cerasani 5,5, Lischi 6, Mussis 6,5, Giordani 5,5, Perez 7 (61’Biagi 6)

All.Banchini 7: si prende la rivincita dopo l’esonero, ma al di là di questo vince la battaglia tattica come sa fare, chiudendo tutto.

Arbitro: Taricone di Perugia 6