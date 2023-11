Nel big match della massima serie a spuntarla è sempre la capolista

Si è conclusa anche al 4^ giornata dell’Adriatic League di Calciotto. In serie A nel big match tra Lions Pesaro-Real Tangara, la spunta la capolista che continua il suo avvio importante, battendo dopo una bella gara un altra big. Dietro l’Ace Ten non molla e fa sua una gara difficile contro un combattivo ed insidioso Vismarotto, gara che viene messa in sicurezza nel finale. Terzo posto nella mani del Fc Prut, che neutralizza BB Calciotto ancora a zero punti e in cerca della giusta quadra.

Risalgono con vittorie importanti anche VF Calciotto che condanna ancora allo zero il Pozzotto e AA Vanity che fa suo il derby di bar con un risultato di misura dopo una gara combattuta fino alla fine. Per Fc Antaldi secondo stop consecutivo. Chiude il campionato la seconda sconfitta interna del Rio Salso che porta la firma del Pesaro Phoenix che trova i primi tre punti in campionato alla caccia delle zone che contano. In serie B la capolista FC United si dimostra leader facendo 4 su 4 con l’importante successo nel big match contro la valida Fc Concorde. I ragazzi di Calcinelli staccano di 2 lunghezze il Futsal Pesaro che fa suo il derby con il Real River e prova stare nella scia, con un ottimo inizio di campionato. Sale in cattedra la Fandango con il terzo successo consecutivo, a farne le spese lo Sporting Pesaro in una gara importante per l’alta classifica. Fandango terza. Primi tre punti in campionato per il Mengaroni che senza fronzoli sconfigge AM Turris nello scontro in fondo, vittoria che fa morale. Chiude il pazzo 3-3 tra Sport Village e Conceptwine, i ragazzi di Ridolfi si fanno prima rimontare 2 reti, poi nel finale succede di tutto con lo Sport Village che riacciuffa il pari e per poco i tre punti.

l. d.