Nel derby mare-monti il Lunano fa paura

La caratteristica dei campionati cosiddetti ‘minori’ sono i tanti derby e non fa eccezione la giornata odierna valevole sia in Prima che in Seconda categoria per il dodicesimo turno.

Nel girone A di Prima categoria ci sono 6 anticipi, tutti con inizio alle ore 14,30. Tra i match spicca quello ‘mari- monti’ tra Santa Veneranda –Lunano. "Affrontiamo il Lunano con il massimo rispetto – dice alla vigilia il patron del Santa Veneranda Mario Morazzini – considerando che è una delle pretendenti alla vittoria finale, l’affronteremo con la forza della nostra gioventù sperando di ottenere un risultato positivo anche se non sarà facile vista la potenzialità dell’avversario". Le altre: Maior- Athletico Tavullia; Osteria Nuova- Nuova Real Metauro; Pesaro Calcio- Audax Piobbico; Real Altofoglia- S.Costanzo; Usav Pisaurum- Falco Acqualagna. Domani si gioca: Avis Montecalvo- Mercatellese e Vadese- Peglio. Nel girone A di Seconda categoria la classifica vede al primo posto con 24 punti due squadre: il Carpegna e il Macerata Feltria. Il programma di oggi propone (ore 14,30) Carpegna- Tavernelle: Atletico Luceoli- O.Macerata Feltria; Avis Sassocorvaro – S.Cecilia Urbania; Casinina- Viridissima Apecchio; Piandirose- Santangiolese e Vis Canavaccio- Valfoglia Tavoleto. Domani si giocano le restanti 2 partite (ore 15): Piandimeleto- Frontonese e Schieti- Ca Gallo. Nel girone B oggi si gioca l’intera giornata (ore 14,30): Arzilla- Monte Porzio; Csi Delfino Fano- Marottese Arcobaleno: Carissimi 2016- Pontesasso; Della Rovere Calcio- Cuccurano; Gradara Calcio- Hellas Pesaro; Isola di Fano- Villa Ceccolini Calcio; Muraglia- Real Mombaroccio; Real Metauro 2018- Atletico River Urbinelli. am.pi.