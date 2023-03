"Nel Fano degli under siamo tutti titolari"

Il Fano ribalta lo svantaggio con il Matese grazie ai gol dei suoi under Allegrucci e Niang. Per Ousmane Niang, 20 anni, nato in Senegal ma di nazionalità italiana, si tratta del terzo gol in 22 partite. Cresciuto nelle giovanili della Cremonese, al suo secondo anno in serie D dopo l’esperienza di Formia nello scorso campionato, Niang sta confermandosi come uno dei giovani centrocampisti più promettenti e col passare delle settimane anche uno dei più affidabili. Segno di una maturità in piena evoluzione. Ha segnato su cross di Severini: "È stato un gol un po’ rocambolesco – dice – ho visto arrivare questa palla spiovente, l’avversario mi ha preso il tempo e io ho provato a saltare e così ho colpito con la mezza coscia. Non ho capito neppure io come ho fatto. Poi il portiere s’è buttato, ma era mezzo dentro la porta. Diciamo che c’è stata un po’ di fortuna". Anche questa volta l’apporto della panchina è stato fondamentale e Niang conferma che "il mister ci ha inculcato un concetto: quelli che partono dalla panchina sono i titolari perché diamo un apporto importante alla quando squadra quando ce n’è bisogno. Sotto questo aspetto siamo un gruppo molto unito e quindi mi fa piacere vedere che i cambi sono molto utili alla squadra. Il successo con il Matese in rimonta è stato davvero bello, ci ha dato molta consapevolezza dei nostri mezzi. Aver subito gol ed essere passati in svantaggio ci ha messi in difficoltà soprattutto sul piano psicologico, però abbiamo reagito da gruppo compatto e siamo riusciti a ribaltare il risultato".

Superato il Matese, sotto un altro avversario, il Vastogirardi che all’andata impegnò non poco i granata: "Da oggi inizieremo a preparare la prossima sfida. Speriamo di riprenderci quello che il Vastogirardi ci ha tolto all’andata (finì in parità, 1-1, ndr)". Sul gol di Niang ci sono state altre proteste dopo quelle precedenti al gol di Allegrucci, Langellotti deve aver protestato tanto per una spinta ai suoi danni che l’arbitro ha deciso di espellerlo. In merito il centrocampista granata afferma: "Dico la verità, quando ho visto la palla in rete non ho più pensato al ‘casino’ che si era creato intorno all’arbitro". Infine un primo bilancio sulla esperienza fanese e la dedica al gol: "A Fano mi sto trovando molto bene, con i compagni, con il mister. Dedico il gol alla mia famiglia perché mi è sempre vicina. E poi anche a tutta la squadra". Oggi ripresa degli allenamenti dopo il lunedì di riposo. Ci saranno da valutare soprattutto le condizioni fisiche di Capezzani e di Nappello entrambi usciti anzitempo per noie fisiche. Per Lorenzo Capezzani le notizie potrebbero essere preoccupanti, ma ogni valutazione da parte dello staff medico granata sarà demandata a dopo gli esami clinici.

Silvano Clappis