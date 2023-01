Nel girone A è lotta a tre, Cuccurano domina l’altro schieramento

Anche il campionato di Seconda categoria dopo quasi un mese di riposo per le festività natalizie riprende la sua corsa. Sette gli anticipi di domani con inizio alle ore 14,30. Nel girone A la lotta per la vittoria del campionato pare circoscritta a tre squadre: il Peglio, primo con 32 punti, il Santa Cecilia a quota 28 ma con una partita da recuperare e la Vadese con 27 punti. Dietro tutte le altre con un distacco consistente. In zona playoff il Cà Gallo, il Valfoglia, Il Tavoleto e il Casinina. A proposito di recuperi la gara Tavoleto- Santa Cecilia si giocherà mercoledì 11 gennaio. S. Cecilia Urbania- Casinina. Il Santa Cecilia unica squadra imbattuta del girone cercherà di far sua la partita ma il Casinina ha l’obbligo di far risultato per rimanere nei quartieri dell’alta classifica. Atletico Luceoli- Valfoglia Tavoleto. Il team di mister Fiorucci ospita una squadra volitiva e messa bene in classifica generale. Avis Sassocorvaro- Schieti. Lo Schieti non può più lasciare punti per strada. "Una partita ostica- commenta il presidente del Sassocorvaro Montanari- i nostri avversari hanno appena ingaggiato da Real Altofoglia Sarout , un attaccante esterno; comunque la nostra squadra è in buone condizioni e si è...