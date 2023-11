Nel girone A vola l’Olympia Macerata Feltria. L’Arzilla spadroneggia nell’altro schieramento

In seconda categoria nell’ultimo fine settimana si è giocato per la settima giornata del girone di andata. Nel girone A al comando c’è l’Olympia Macerata Feltria, a un punto di distanza il duo Frontonese- Carpegna, poi la classifica si sfila fino ad arrivare in fondo con lo Schieti fanalino di coda. Tre le vittorie esterne di sabato scorso, tra queste quella dell’Apecchio sul campo della quotata Santangiolese per o a 3. Due le squadre che hanno segnato di più (12 reti): il Macerata Feltria (unica imbattuta) e la Frontonese. La difesa più perforata è invece quella dello Schieti (14 gol subiti). Nel girone B vola l’Arzilla, dietro di lei a meno 2 il Csi Delfino Fano e il Muraglia. Chiude la graduatoria l’Hellas Pesaro, squadra che ha suo malgrado anche il ‘record’ di gol subiti (21) e segnati (6). Quattro le compagini che non hanno mai perso: l’Arzilla, il Csi Delfino, il Cuccurano e l’Atletico River Urbinelli.

Il personaggio. Sulla panchina dell’Arzilla prima in classifica del girone B siede Emanuele Cecchini (classe ’74), cresciuto (a Cristo Re) assieme a Massimo Ambrosini e Stefano Falghera. Un progetto quello sposato con l’Arzilla sposato 5 anni fa dopo aver allenato Vis Pesaro juniores nazionale, Borgo San Donnino Promozione, Vismara in terza ed Usav in Seconda categoria. "Il mio progetto- spiega Cecchini- in totale collaborazione e condivisione di intenti con il diesse Stefano Renzi ed il presidente Gianni Manieri ed il secondo allenatore Michele Montanari era: iniziare con una juniores (tre anni perché uno era di Covid) è portare in prima squadra quanti più giocatori era possibile includendo anche un sistema di gioco ben definito. Attualmente ho 24 giocatori in rosa di cui 13 provenienti dal settore giovanile. Lo scorso anno (mio primo anno come allenatore prima squadra Arzilla) abbiamo fatto il record di punti per la società. L ‘Arzilla in tutti questi anni non era mai andata oltre il decimo posto, lo scorso anno siamo arrivati settimi, e a lungo abbiamo lottato per un posto playoff. Quest’anno siamo partiti bene ed attualmente siamo primi. Sicuramente ci sono squadre più attrezzate di noi ma cercheremo di fare il meglio possibile per entrare nella storia dell’Arzilla e vedere i frutti del nostro lavoro a compimento".

Marcatori. Girone A: 5 reti Alessandro Sebastianelli (Frontonese), 4 reti Umberto Federici (Casinina) e Elhadji Niang (Ca Gallo), seguono con 3 reti 10 calciatori. Nel girone B guidano la speciale classifica dei bomber con 5 reti a testa quattro attaccanti: Luca Javier Cabello (Muraglia), Luca Ambrogiani (Urbinelli), Federico Tombari (Pontesasso), Antonio Gallo (Real Mombaroccio). Seguono con 4 gol a testa 5 calciatori.

La squadra della settimana. 1)Corbellotti (Carpegna), 2)Vagnini (Real Mombaroccio), 3)Angradi Fa. (Atletico Luceoli), 4)Elezaj (Valfoglia Tavoleto), 5) Ricciardelli (Della Rovere), 6)Montanari (Marottese Arcobaleno), 7) Pisani (Monte Porzio), 8)Traiani T. (Cuccurano), 9)Scarselli (V.Apecchio), 10)Niang (Ca Gallo), 11) De Lilla (Arzilla). All. E.Cecchini (Arzilla). Arbitro: Fabrizi di Pesaro Piandimeleto- Vis Canavaccio).

Amedeo Pisciolini