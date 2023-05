Nel match ‘impossibile’, ok Charalampopoulos e Totè. Cheatham e Delfino resistono

Kravic 5 Finiti gli sconti militari e ragazzi, per il pivot pesarese, ma la stessa cosa vale per i compagni, tutto torna difficile e Kravic paga dazio contro i lunghi milanesi. Non riesce ad arginare i lunghi di Messina e non riesce a trovare gli spazi per farsi sentire.

Visconti 5 Non una gara buona perché segna il primo e poi forza le situazioni senza riuscire a concretizzare qualcosa di buono.

Moretti 5 Una delle poche gare dove la guardia non riesce a farsi sentire in nessuna parte del campo. Molto impreciso anche in fase di attacco dove la dea fortuna gli ha girato le spalle. Del tutto ininfluente con medie al tiro pessime.

Cheatham 6 Uno dei pochi che si è salvato soprattutto in fase di attacco dove l’ala grande prende alcuni buoni tiri ma all’interno di un contesto dove Milano aveva già la gara in mano dopo il pronti attenti e via.

Delfino 6 Mettiamola così: voglia di far bene, voglia di prendersi la leadership ma non ha concretizzato tolto alcune azioni nella prima parte del secondo quarto. Buon impatto ma se vi va a stringere la gara di Delfino non ha portato scosse.

Rahkman 5 Si torna alla... normalità perché la difesa di Milano non ha lasciato alla guardia gli spazi che lo avevano portato sul podio in gara tre. Una gara sui livelli degli ultimi mesi.

Tambone 5 Un po’ come Moretti ha infilato una di quelle partite che come giri e rigire non tiri fuori nulla di buono. Anche perché ha speso falli e sul fronte offensivo dà segni dei vita quando Milano è sopra di venti punti ed alla fine esce anche per 5 falli.

Daye 5,5 Non una gara pessima anche perché qua e là ha fatto vedere buone cose ed anche un paio di buone bombe. Ma stiamo parlando di tiri messi dentro con Milano ormai lontana e giù con la testa sotto la doccia e dentro il pullman per Milano.

Charalampopoulos 6,5 Alla fine quello che non appare molto all’interno del campo quando vai a pesare la gara del greco vedi che è sempre tra i più positivi anche perché porta a casa rimbalzi e nel tiro ha sempre buone percentuali. Uno di quei giocatori che se fosse possibile bloccare sarebbe da farlo già da questa mattima.

Totè 6 Se non tentasse di duettare alla pari contro Melli, un’altra partita da mettere tra quelle sufficienti anche perché in fase offensiva in azioni in movimenti trova anche qualche buona conclusioni.

m.g.