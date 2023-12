Nel recupero la Vuelle supera il Bramante

Ultimo weekend prima della pausa natalizia. Lunedì nell’Under 19 si è giocato il recupero del derby pesarese tra Carpegna Prosciutto e Bramante rimandata a causa della Next Gen. A differenza degli anni passati in cui il Bramante era riuscito a impensierire la Vuelle, quest’anno la partita ha avuto storia breve con la squadra di coach Luminati che nel 1° quarto parte a razzo chiudendo avanti 6-22 e poi allungando nel secondo fino a doppiare gli avversari all’intervallo (24-48). La musica non cambia al rientro dagli spogliatoi, coi biancorossi che piazzano un altro parziale di 12-25 che li porta avanti 36-73 prima che il garbage-time degli ultimi dieci minuti fissi il punteggio sul 54-86. Cinque uomini in doppia cifra per la Vuelle fra cui spiccano i soliti Maretto e Stazzonelli. A seguire Sablich, Fainke e Siepi. Mentre nel Bramante il solo Nicolini è in doppia cifra con 19. In under 17 (girone A) invece è stata disputata la 12ª giornata, penultima del girone preliminare provinciale, dove la Delfino è tornata alla vittoria battendo Foligno 65-52, staccando così il Cab 1968 al penultimo posto in classifica; nello stesso girone invece la Carpegna di coach Mattia Costa, prima ampiamente senza sconfitte, concluderà il 2023 nel match interno venerdì sera contro Jesi. Nel girone B comandato dalla Stamura, il Bramante scenderà in campo giovedì contro Civitanova con l’obiettivo di scavalcare Matelica in classifica. In under 15 lunedì è andato di scena il ritorno tra l’Italservice Loreto e la Vuelle, vinta da questi ultimi 45-80. Nella formazione 2009 della Vuelle, Riccardo Leonardi (viterbese, l’anno scorso a Rieti) è stato convocato, grazie ai suoi 21.6 punti di media, per l’Academy Camp Nazionale di Novarello in programma dal 27 al 30 dicembre.

Leonardo Selvatici