Nelle pieghe di un blitz non riuscito. La Vuelle rimugina su quel finale

"Meglio commentare una brutta vittoria che una bella sconfitta" ha detto Magro nella sala stampa di Brescia. Ed ha ragione. Perché, per quanto possiamo tessere elogi sulla prestazione della Vuelle, sull’orgoglio, la compattezza, la voglia di non mollare, e qualche sprazzo di bel gioco, tutto questo non porta punti in classifica. Bisogna però saper distinguere il grano dalla pula perché questa prima trasferta, anche se ha i contorni di un’occasione persa, ci racconta qualcosa di buono su una formazione che si è appena rimessa a lavorare al completo. E uno degli elementi appena rientrati in gruppo - aveva ripreso ad allenarsi mercoledì - è quello che si è preso la responsabilità dell’ultimo tiro. Probabilmente un Bamforth al 100% della condizione quel tiro l’avrebbe messo, perché se l’è costruito in modo giusto ed è riuscito a scoccarlo con un discreto spazio. Poteva la squadra affidarlo a Bluiett, che si lì aveva tirato con percentuali superiori al 60%? Forse.

Ma la differenza fra i due giocatori è chiara: Trevon è un terminale che ha bisogno di qualcuno che costruisca il tiro per lui, Scott è uno che dal palleggio può costruire da solo il suo tiro. In 13’’ era più facile la seconda soluzione, anche se non sarebbe stato male provare ad andare al ferro e guadagnare un fallo, visto che Brescia in quel momento aveva un sol punto di vantaggio e un 22 dalla lunetta poteva bastare per portarla a casa. Ma poi, si sa, sperare di avere un fallo a favore in trasferta a pochi secondi dalla fine è sempre un azzardo.

E’ andata così e forse il rammarico più grande non è tanto aver sbagliato l’ultimo tiro, quanto aver subìto un canestro sin troppo facile pochi secondi prima quando si era ancora in vantaggio. Tambone è rimasto sul blocco di Bilan, ma Christon non ha trovato nessuno ad aspettarlo sotto canestro; poi magari avrebbe segnato lo stesso, ma così ha trovato un’autostrada e ha potuto appoggiare in tutta tranquillità la palla che ha deciso la partita. Totè era purtroppo fuori per falli, con il 5° commesso appena rientrato in modo troppo evidente per non essere fischiato. Bilan ha graziato per due volte i biancorossi dalla lunetta ma ha ottenuto almeno un risultato quello di estromettere Leo dalla partita. A quel punto Buscaglia aveva due scelte: rimettere dentro Schilling o affiancare Mazzola a Ford per gli ultimi 2’. Il fatto che sia rientrato Valerio la dice lunga sullo stato confuzionale in cui versa il pivot tedesco. I tifosi non hanno lesinato critiche al giocatore, anche lui non ancora a posto, ma la scelta dello staff testimonia che il problema esiste. Non ci sono regole che dicono che il titolare debba essere straniero, può tranquillamente essere italiano e magari siamo anche più contenti che uno dei nostri si faccia largo. Ma il sostituto, soprattutto se è straniero, dev’essere almeno presentabile.

Elisabetta Ferri