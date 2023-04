"Nessuna come il Montecchio Urbania può farcela ai playoff"

La K Sport Montecchio a sei giornate dal termine, con tredici punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice (l’Urbania) incomincia a vedere da vicino il traguardo dell’Eccellenza.

I commenti. "C’era una persona che diceva ‘non dire gatto se non ce l’hai nel sacco", nel senso che riconosco che il porto è vicino però bisogna ancora approdare. – Cosi commenta il presidente Enrico Tiboni –. Ora ci aspetta la trasferta di sabato a Castelfidardo e sarà una gara impegnativa, ma noi l’affronteremo come una finale e quindi speriamo di ritornare a casa con un risultato positivo. Il campionato di Promozione è molto impegnativo, l’Urbania dietro non molla, sta facendo buoni risultati e questi ci spinge a dare il meglio di noi. La squadra è in salute anche se ha qualche defezione, ultima quella del portiere Celato, infortunatosi, comunque il suo sostituto l’under 18 Garofalo ha fatto molto bene ed è stato all’altezza del titolare".

"Per il primo posto nessuno riuscirà a raggiungere la K Sport – osserva il diesse dell’Atletico Mondolfo Marotta Paolo Pretelli – per il discorso playoff l’Urbania è favorita per via della forbice dei 10 punti a disputare direttamente lo spareggio con l’altro girone, dove la situazione è simile (l’Aurora Treia, seconda in graduatoria ha 10 punti di vantaggio sulla terza). Le squadre che assieme all’Urbania possono ambire ai playoff sono i Portuali, Gabicce e Castelfidardo. Per la salvezza noi dobbiamo fare risultato sabato con il Barbara per tenere a distanza di sicurezza proprio il Barbara che ci insegue a cinque punti. Per i playout il discorso è tutto aperto".

I numeri. La K Sport Montecchio è reduce da 6 vittorie consecutive, invece è in sofferenza il Mondolfo Marotta in grado di incamerare un solo punto nelle ultime 7 partite. 18 punti nelle ultime 9 gare per il Sant’Orso. Il K Sport Montecchio con 58 gol realizzati ha l’attacco più prolifico del campionato, segue con 53 reti quello dell’Urbania. La squadra che ha subito più reti è quella del San Costanzo (47) invece la difesa meno perforata è quella dei Portuali Ancona (19). Il Gabicce Gradara è il team più abbonato ai pareggi (13).

Saracinesca. Alessandro Tomba, classe ’87, portiere della Biagio Nazzaro non subisce gol da 569 minuti. Il suo debutto ufficiale in prima squadra è avvenuto in serie D prima con la Maceratese (13 presenze nella stagione 2006-07) e poi con il Tolentino, successivamente per tre stagioni a Castelfidardo, poi 5 anni a Loreto, il ritorno a Macerata, poi Osimana e da tre stagioni estremo difensore della Biagio Nazzaro.

Marcatori. 17 reti: Filippo Pagliardini (Urbania), 11 reti: Eugenio Dominici (K Sport Montecchio), 10 reti: Simone Bracci (Atletico Mondolfo Marotta) e Francesco Maria Messina (Sant’Orso). 9 reti: Giuseppe Barardi (Moie Vallesina), Emmanuel Monday Nanapere (Osimo Stazione), Lucio Peluso (Ka Sport Montecchio), 8 reti: Giovanni Cordella (Atletico Mondolfo Marotta). Seguono 11 calciatori con 7 reti a testa.

Amedeo Pisciolini