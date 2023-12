Next Gen a Biella. I pesaresi sconfitti da Varese dopo un supplementare: una vittoria gettata al vento. Sablich e Fainke i migliori. E l’Under 19 fa come la prima squadra

PALLACANESTRO VARESE

96

PAPALINI PESARO

93

VARESE: Zhao 30, Bottelli 6, Ti.Scola, Villa 2, Nart 2, Golino 3, Carità 7, Prato 13, Assui N’Guessan 23, Mana, Bergamin 7, Th. Scola 3. All. Roncari.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Aloi 14, Di Francesco 10, Stable Terry ne, Sgarzini 5, Colotti 8, Ousman 8, G.Sablich 21, Ghiselli 4, Sambuchi ne, Fainke 18, Stazi 3, Siepi 2. All. Luminati.

Arbitri: Wassermann, Chiarugi, Mamone.

Parziali: 18-24; 50-47; 64-69; 83-83.

Rimbalzi: Varese 28, Pesaro 51, Tiri Liberi: Varese 21/26, Pesaro 22/34. Tiri da tre: Varese 13/27, Pesaro 7/23.

Cade per la terza volta in quattro partite la Carpegna Prosciutto alla Next Gen 2023-24, questa volta per mano della Pallacanestro Varese dopo un tempo supplementare, e rischia il passaggio alle Final Eight. La formazione guidata da Giovanni Luminati, che si è presentata a questa seconda fase di Biella priva della coppia Stazzonelli-Maretto, rimasta con la prima squadra, parte un po’ contratta e subito si trova sotto 9-4 salvo poi aumentare l’aggressività a centro area e rimontare, andando a condurre 18-24 grazie ai 9 punti di Giovanni Sablich. Nel secondo quarto la VL tocca anche il massimo vantaggio sul +11 (20-31) prima che Varese trovi ritmo da tre punti (48% di squadra) e rimonti con cinque triple in pochi minuti sorpassando nel finale di tempo (50-47). Al rientro in campo Fainke fa sentire la propria stazza e insieme alle triple di Aloi controsorpassa i varesini conducendo di 5 a ‘10 dalla sirena. La VL rimane a condurre prima che Zhao salga in cattedra e riavvicini Varese a -3 a 1 minuto dalla fine. Con 10 secondi da giocare la palla è pesarese ma viene commessa infrazione di cinque secondi e Zhao segna la tripla per l’overtime. Nel supplementare la Vuelle è davanti per buona parte del tempo, prima che due palle perse di Fainke permettano il sorpasso a Varese, 96-93. Il migliore pesarese è stato Sablich con 21 punti e 9 rimbalzi, seguito dai 18+12 di Fainke. Stamane alle 11.30 contro la Vanoli Cremona.

Leonardo Selvatici