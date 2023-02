Next Gen, Pesaro a tutto gas Super difesa, Trieste travolta

PESARO

73

TRIESTE

49

CARPEGNA PROSCIUTTO: Sgarzini, Stazzonelli 9, Maretto 15, Grimaldi, Dia 8, Tarallo 14, Tombari, Di Francesco 8, Colotti 6, Ghiselli 6, Prenga 4, Aloi 3. All. Luminati

TRIESTE: Obljubech 10, Rolli 3, Camporeale 10, Morgut, Ius 8, Eva 5, Pratijacic, Comar 3, Cavinato, Dovera 8, Desobogo 2.

Per chiudere subito i conti la Papalini Vuelle Pesaro fa dieci minuti stellari con una difesa che nella Next Gen nessuno ha fino ad ora fatto vedere: fino al 26-0 al 9’ minuto. Che fa capire a Trieste che non c’è trippa per i gatti. La partita è praticamente stregata per i giuliani e poi conclusa con un 31-4 che ammazzerebbe qualsiasi squadra. Trieste si mette a zona per limitare i danni e chiude il match con 49 punti contro i 73 di Pesaro. Maretto e Tarallo, prestito da Cantù, sono i migliori marcatori con rispettivamente 15 e 14 punti. Non è un caso nemmeno che il play tascabile Di Francesco sia il migliore con 10 rimbalzi portati a casa. Dopo la sconfitta subita da Trento, la Papalini Vuelle è l’unica squadra imbattuta. E oggi dovrebbe completare il percorso contro Brindisi per poi partecipare a Pasqua alle final eight di next gen a Napoli. Non è certo poca cosa neanche per la squadra che si è già qualificata per le finali nazionali under 19 con grande anticipo.