Nicole Tammaro c’è Aurora, passo avanti

L’Aurora Ginnastica ritmica nella seconda giornata del campionato italiano di serie A svolto ad Ancona ha ottenuto il settimo posto. Un risultato che permette alle fanesi di compiere un passo avanti rispetto alla prima prova del 2023, ma il club fondato e diretto dalla presidente Paola Porfiri è comunque rimasto all’ottavo nella graduatoria generale di questa San Carlo Veggy Good. Dopo il 109,700 ottenuto all’esordio sulla pedana di Cuneo, le giovani ginnaste fanesi hanno conseguito un 112,050 che su quella dorica del Pala Prometeo le ha piazzate nell’ordine alle spalle del 127,600 della Ginnastica Fabriano, lanciatissima verso il settimo trionfo tricolore consecutivo, del 118,350 dell’Udinese, del 118,00 della Raffaello Motto Viareggio, del 113,950 della Polisportiva Varese, del 112,750 della Ritmica Romana e del 112,600 dell’Eurogymnica Torino. Hanno contribuito al risultato di tappa della pluriscudettata società fanese il 29,100 al cerchio (sesto punteggio in questo attrezzo) ed il 26,100 al nastro (undicesimo) di Nicole Tammaro, il 27,950 alla palla (settimo) di Giulia Sanchioni ed il 28,900 alle clavette (sesto) di Giulia Dellafelice. Resta peraltro qualche rimpianto, per alcune sbavature evitabili. La regular season si concluderà frattanto il 25 marzo a Desio, dove la squadra completata dalle riserve Virginia Galeazzi e Martina Pazzaglia, tra le poche prive di un rinforzo straniero, tenterà di staccare un biglietto per partecipare alla Final Six del 29 e 30 aprile a Torino. Stando però sempre attente a non scivolare nelle ultime tre posizioni, che sanciranno le retrocessioni in A2, le ragazze preparate dalle brave e qualificate allenatrici Laura Zacchilli e Nani Londaridze ripartiranno da questa situazione: 1) Ginnastica Fabriano 255,050; 2) Udinese 241,150; 3) Raffaello Motto Viareggio 239,000; 4) Polisportiva Varese 227,700; 5) Armonia d’Abruzzo Chieti 228,500; 6) Eurogymnica Torino 223,650; 7) Polimnia Ritmica Romana 221,950; 8) Aurora Fano 221,750; 9) Ginnastica Ritmica Iris Giovinazzo (Bari) 219,600; 10) San Giorgio 79 Desio (MB) 217,750; 11) Ginnastica Terranuova (Arezzo) 213,450; 12) Pgs Auxilium Genova 210,450.

b.t.