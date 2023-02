Noceto è un triste ricordo, Essepigi esulta: valanga di punti al Chieti e seconda vittoria

E’ arrivata la seconda vittoria della Essepigi Fano Rugby nella Fase Interregionale Promozione di C1. I ragazzi del tecnico Walter Colaiacomo hanno vinto per 31-11 con la Polisportiva Abruzzo Chieti. I rossoblù volevano subito riscattarsi della sconfitta di Noceto e ci sono riusciti. "Nonostante le difficoltà determinate dal campo alquanto fangoso, abbiamo vinto esprimendo anche un buon rugby – così allenatore della mischia Franco Tonelli –. Siamo stati bravi ad indirizzare sin dall’inizio la partita nel giusto binario, tant’è che nel primo tempo avevamo già segnato tre mete. L’esito della gara non è mai stato in discussione, perché i ragazzi hanno continuato a giocare con la dovuta lucidità e cattiveria agonistica gestendo al meglio anche le situazioni in cui si poteva rischiare di innervosirsi perdendo magari di vista l’obiettivo".

Tonelli evidenzia l’aspetto fondamentale per la vittoria: "C’è stata quella concretezza che avevamo chiesto alla squadra dopo Noceto, dove eravamo usciti sconfitti di un punto al termine di un match dominato, e dove avremmo meritato molto di più di quan to raccolto". A fissare il punteggio hanno contribuito le due mete di Matteo Fulvi Ugolini e quelle di Davide Vespaziani, Gabriele Breccia e Simone Sabbatini, un under 19 alla sua prima segnatura coi grandi, alle quali si sono aggiunte le tre trasformazioni di Thomas Bussaglia.

Il programma. Adesso i play-off si fermeranno per due settimane, per lasciare l’intero palcoscenico al torneo Sei Nazioni che gli appassionati della palla ovale potranno godersi in televisione. I fanesi torneranno quindi a giocare domenica 19 febbraio, ospiti del Cus Ferrara. "In queste due settimane di sosta sicuramente effettueremo un richiamo atletico, ma serviranno anche per smaltire un po’ di acciacchi fisici accumulati contro Noceto e Polisportiva Abruzzo", chiude Tonelli.

b.t.