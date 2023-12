Nove squadre in sei punti. Che spettacolo l’Eccellenza

La K Sport Montecchio Gallo aggancia al secondo posto l’Urbino e il Montegranaro e si pone ad una lunghezza dalla capolista Civitanovese. Sta risalendo la classifica anche l’Urbania e ora in alto nel giro di 6 punti ci sono ben 9 squadre, tutte potenzialmente in grado di vincere il campionato. In fondo fa fatica l’Azzurra Colli. Il successo del Montecchio Gallo con la Sangiustese è commentato dal mister Simone Lilli: "Credo che sia stata una vittoria molto importante e devo dire meritata al cospetto di una squadra che voleva risollevarsi in classifica. Nei 25 minuti iniziali abbiamo meritato il vantaggio per poi ‘soffrire’ il ritorno della Sangiustese. Siamo riusciti ad andare al risposo in vantaggio e devo dire che abbiamo disputato un secondo tempo importante, rischiando davvero poco e legittimando la vittoria. Complimenti davvero a tutti i ragazzi".

Pari e patta dell’Urbino con il Chiesanuova. "C’è rammarico – sottolinea il giorno dopo il presidente dell’Urbino Marco Lucarini – per non aver riportato i tre punti visto le numerose palle gol create soprattutto nella ripresa, ma se da una parte c’è un pizzico di delusione, dall’altra c’è la consapevolezza che stiamo dando continuità ai risultati muovendo un passettino alla volta la classifica. Dalla prossima partita tornerà Rivi a disposizione, tassello che ci mancava da troppe partite ed è una buona notizia anche se avremo le assenze di Giunchetti e Sartori squalificati nell’attesa di far entrare almeno un paio di giocatori dal mercato per dare al mister ulteriori armi".

Sette punti nelle ultime tre gare per l’Urbania che domenica è stata in grado di battere e sorpassare in classica la Jesina. "Una partita combattuta e maschia – spiega l’allenatore della durantina Mirco Omiccioli – giocata molto bene dai miei ragazzi contro una Jesina molto ostica; difficile giocarci contro credo che comunque sia stata una vittoria meritata". Il gol dei tre punti è arrivato per merito di un’incornata di Mangiarotti (al suo terzo gol stagionale) che ha saputo capitalizzare un perfetto assist del giovane e promettente Salvi.

La squadra della settimana. 1) Schirippa (Castelfidardo), 2) Grillo (Jesina), 3) Salvi (Urbania), 4) Strano (Maceratese), 5) Dominici G. (K Sport Montecchio Gallo), 6) Magnani (Urbino), 7) Domizi (Civitanovese), 8) Buonaventura (Osimana), 9) Frulla (Tolentino), 10) Mongello (Chiesanuova), 11) Papa (Montefano). All. Simone Lilli (K Sport Montecchio Gallo).

Arbitro Ricciardini di Pesaro. Classifica marcatori. 8 reti Lorenzo Alessandroni (Osimana). 6 reti: Matteo Sartori (Urbino), 5 reti: Denis Perpepaj (Montegranaro), 4 reti: Giordano Bardeggia (Montegiorgio), Kevin Trudo (Jesina), Ardit Tonuzi (Montegranaro), Luca Magnanelli (K Sport Montecchio Gallo), Daniele Crescenzi (Chiesanuova), con 3 reti a testa seguono 13 calciatori. Amedeo Pisciolini