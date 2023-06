Novilara riparte da Meneghini

Il Novilara ha chiuso la stagione a un passo dai playoff per salire in Seconda Categoria, mancati per soli tre punti. Eliseo Bruscia è uno dei soci fondatori della società, nonché consigliere e traccia il bilancio della stagione: "Ci abbiamo provato – dice – fino all’ultimo, il gruppo è rimasto unito, ma forse siamo stati penalizzati da assenze e impegni di lavoro dei giocatori durante la stagione. Ringrazio tutta la società a cominciare dal presidente Renzo Zonghetti, al vice Fabio Mangeri, tutto il consiglio che sostituirei con il nome di famiglia perché al Novilara questo è lo spirito con cui facciamo le cose, ognuno dando quello che può. Siamo già al lavoro per l’anno prossimo". Con il vice presidente Fabio Mangeri che ha già avviato i primi contatti: "Abbiamo avuto paura di vincere – dice Mangeri – è mancata un po’ di cattiveria agonistica, ma il bicchiere è mezzo pieno: se pensiamo da dove siamo partiti, dal penultimo posto dell’anno prima, va tutto bene. In una stagione ci sono tanti imprevisti. Ho lanciato un guanto di sfida per il 2025, per i 50 anni del club mi piacerebbe provare la scalata, siamo già attivi per rinforzare la squadra. Meneghini resta: ha dato un grande contributo di esperienza. Arriveranno giocatori anche di categoria superiore, ci stiamo parlando".