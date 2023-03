Nuova promozione per il settore tribuna

Un’occasione interessante per assistere alle partite della Carpegna Prosciutto dalla tribuna centrale spendendo 10 euro anzichè 35. Come si fa? Semplice. Si va a far spesa nel negozio di Paolo Muratori in via Toscana (fornitore di prodotti per la pulizia) e con una spesa di 50 euro si riceve il coupon con il codice sconto. La promozione è valida per tutte le partite casalinghe da qui alla fine della regular-season, quindi il 2 aprile contro Trento, il 16 aprile contro Scafati, il 23 aprile contro Trieste ed il 7 maggio contro Tortona. Info: 0721-453344. Rimane valida la promo special school esibendo il coupon in forma cartacea in biglietteria, mentre chi ha già acquistato il biglietto online utilizzando il coupon potrà entrare direttamente in arena presentando il biglietto digitale all’ingresso.

· CURVA Riceviamo, e pubblichiamo,

dai Gruppi Organizzati K2. "Desideriamo esprimere la nostra posizione riguardo interviste di singoli soggetti a nome della curva sugli articoli di giornale pubblicati durante questa stagione, i quali non rappresentano il nostro pensiero. Come gruppi distinti ma uniti in un unico settore, abbiamo lavorato per far rinascere il tifo organizzato nella curva e vogliamo rendere noto che, da ora in avanti, comunicheremo con un’unica voce attraverso comunicati firmati ’Gruppi organizzati K2’. Vi aspettiamo in curva per sostenere la squadra con entusiasmo e spirito di aggregazione".