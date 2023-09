Nuovi ’amici’ in arrivo al palas Una promo che rivela la tendenza

Che la Vuelle stia guadagnando nuovi tifosi lo racconta un particolare: tanti vecchi abbonati stanno sfruttando la promozione ‘Porta un amico’ che consente di avere uno sconto sia a chi presenta un’altra persona che al nuovo abbonato. Conviene ad entrambi insomma. Ma negli anni passati, quelli più faticosi dal punto di vista dei risultati e non proprio esaltanti come qualità di gioco, era difficile convincere qualcun altro a prendersi un impegno per tutta la stagione con il basket, mentre queste ultime stagioni ed in particolare l’ultima, con la doppietta Final Eight-playoff, hanno riacceso prepotentemente l’entusiasmo. Per cui è facile che i nuovi ‘amici’ della Vuelle siano tifosi di ritorno, che magari non venivano più al palasport, oppure anche nuovi di zecca, chissà. Il ricambio generazionale alla Vitrifrigo Arena è diventato evidente dopo anni in cui lo zoccolo duro era sempre lo stesso.

"Ieri mattina mi ha chiamato una signora per essere sicura che il negozio fosse aperto – racconta Giovanni Prodi di Prodi Sport, uno dei punti vendita della campagna abbonamenti – avvisandomi che nel pomeriggio sarebbero venuti a rinnovare in tre presentando tre nuovi amici. La cosa non era così frequente in passato. C’è un discreto movimento tutti i giorni e noi saremo aperti anche lunedì mattina, sia il 4 che l’11 settembre, saltando il turno di riposo per dar modo a più gente possibile di fare la tessera".

Sono gli ultimi giorni in cui poter confermare il proprio posto, la prima fase chiude l’8 settembre e la seconda riaprirà i battenti con la vendita libera l’11. Curiosità, sono stati venduti anche alcuni blocchi della nuova Tribuna Elite (cioè i tavoli della ex tribuna stampa), quindi l’idea di poter seguire la partita in modo più comodo e rilassato è piaciuta. Di sicuro ha dato una mano a molta gente anche la possibilità di rateizzare l’abbonamento grazie alla Banca di Pesaro, che ha diviso il costo in tre rate l’ultima delle quali si pagherà solo il 30 novembre. Un piccolo aiuto, soprattutto per chi porta al palazzo tutta la famiglia, in un momento in cui i prezzi sono aumentati un po’ su tutto.

Nel frattempo da Prodi Sport sta arrivando il nuovo merchandising: la settimana prossima arriveranno i cappellini con la visiera, molto attesi, biancorossi e con il logo Vuelle (al costo di 19,50 euro). E saranno disponibili anche la maglia City Id che ha riscosso molto successo, indossata da Totè e Schilling, nelle versioni bianca e rossa e le felpe (nella versione sia blu che rossa) che viene già utilizzata sia dallo staff che dai giocatori. Le divise ufficiali da gara, che devono essere ancora svelate, arriveranno invece più avanti.

Intanto la società sta cercando di inserire i giocatori nel tessuto della città: i giocatori hanno gradito molto l’ospitalità del ristorante "La Vela", fra i due porti, mentre ieri pomeriggio Magnifico e Visconti hanno fatto due tiri coi bambini nei piccoli campetti allestiti in viale Trieste nell’ambito della manifestazione Pesaro Challenge.

