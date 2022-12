Occhio a Hopkins, è il miglior rimbalzista

Alle 20.30 di questa sera andrà in scena l’anticipo della tredicesima giornata del campionato 2022-23, l’ultima del 2022, con la sfida al PalaBigi tra l’Unahotels Reggio Emilia e la VL Pesaro. La Reggiana è ultima in classifica con sole due vittorie in dodici incontri disputati e a -4 dal penultimo posto, perciò venderanno cara la pelle contro una VL vogliosa di rifarsi dopo il ko virtussino. In cabina di regia vi è il pesarese Andrea Cinciarini, miglior assistman del campionato per distacco (10,5 di media contro i 6,8 di Julyan Stone secondo), statistica che però evidenzia aspetti positivi e negativi dell’affidare tutti i possessi a un singolo giocatore; dalla panchina come cambio del "Cincia" vi è il neo acquisto RJ Nembhard, americano proveniente dalla G League che nelle prime due uscite ha registrato 5 punti di media e nemmeno un assist in totale. Lo spot di guardia tiratrice è quello meglio assortito, con Sacar Anim come titolare con 9 punti di media e dalla panchina Michele Vitali, miglior marcatore della squadra. Nonostante la partenza non nello starting five, la stagione del fratello minore di Luca sta avendo un ottimo rendimento grazie ai 12 punti di media con 47% da tre e il 96% ai tiri liberi. Salendo di centimetri il ruolo di ala piccola titolare è occupato da Osvaldas Olisevicius, alla seconda stagione in Emilia con 11,3 punti di media e 3,5 rimbalzi, e poi dalla panchina si alza Arturs Strautins, ormai alla nona stagione in serie A, quest’anno poco in ritmo con 4,5 punti e il 13% da dietro l’arco. Sotto canestro vi sono il georgiano Burjanadze (6 punti con il 34% dal campo) e il miglior rimbalzista del campionato Mikael Hopkins (9,8 rimbalzi con 10,9 punti) anche se il suo utilizzo è in forte dubbio per un problema alla caviglia, ma la Reggiana può contare anche sul 2001 Diouf e soprattutto su Nathan Reuvers, statunitense di 211 centimetri con una buona mano.

Leonardo Selvatici