Occhio a Treviso: ha il miglior duo di guardie Ike Iroegbu e Adrian Banks sono lo spauracchio

Se a settembre ci avessero raccontato che questa Carpegna Prosciutto avrebbe chiuso il 2022 al quinto posto, chiunque avrebbe firmato senza nemmeno pensarci un secondo; vincere e convincere partita dopo partita ha però fatto ingolosire più di qualche gola tra l’immenso pubblico biancorosso, tanto che ora i 14 punti risultano perfino stretti. Soprattutto date le ultime due uscite, il miracolo quasi avvenuto contro la Virtus, se solo Belinelli avesse continuato a non segnare come aveva fatto fino a quel momento, e poi quattro giorni dopo la versione più brutta di questo Repesa 2.0 a Reggio Emilia.

Questa sera alle 18 alla VitriFrigo Arena arriva la lanciatissima NutriBullet Treviso e in caso di vittoria pesarese sarà partecipazione alle Final Eight di Torino, seconda volta consecutiva con Jasmin Repesa in panchina. La situazione infortuni non è delle migliori in casa VL, out Mazzola fino al termine della stagione inoltrata, ritornerà Kravic rispetto alla trasferta emiliana ma rimane in dubbio Delfino e Tambone non è al 100% della forma, eppure in casa si può e si deve fare per evitare di rischiare di rovinare tutta questa prima parte di stagione sontuosa. D’altra parte vi è la formazione trevigiana che si affaccia sul mar adriatico sull’onda di tre vittorie in fila, le ultime due a Tortona e nel derby contro Venezia; i punti in classifica sono 10 e date le chance ridotte di accedere ai quattro giorni di Torino scenderanno in campo con il coltello tra i denti. La squadra di coach Marcelo Nicola presenta probabilmente il miglior duo di guardie del campionato, al momento la più in forma, con playmaker Ike Iroegbu (foto) e guardia Adrian Banks; i due nelle ultime due vittorie hanno segnato rispettivamente 59 e 61 punti (Banks 813 da tre punti nelle due gare, 61,5%) e rappresentano più della metà del fatturato dei biancoblu in ogni gara (nella vittoria a Tortona in due hanno segnato 63 punti sui 95 della squadra). Dalla panchina c’è l’ex Brindisi Zanelli che, nonostante lo stato di forma dei due stranieri, gioca più di venti minuti di media potendo spostare Banks da "ala piccola" per aumentare l’imprevedibilità ma anche per dare difesa data l’indole offensiva dei due titolari.

Al suo fianco dalla panchina si alza poi Mikk Jurkatamm, a cui spesso però viene preferito il 2004 Faggian (12 minuti a Tortona), mentre come ala piccola titolare viene schierato il poco prolifico Alvise Sarto. Sotto canestro tre giocatori si giocano due posti, l’ala grande finlandese Mikael Jantunen, il centro Derek Cooke e il lituano Paulius Sorokas. Il centro statunitense viaggia a 8,1 punti e 6,8 rimbalzi mentre Sorokas porta esperienza e lavoro sporco dalla panchina con 10 punti e 5 rimbalzi.

l. s.