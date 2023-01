Occhio al campo di Sant’Orso: arriva il Montecchio Urbania riceve il Gabicce, il Villa con la Biagio

Per la diciassettesima giornata il campionato di Promozione (girone A) oggi sono previsti ben sette anticipi alle ore 14,30.

S.Orso - K Sport Montecchio. "Veniamo- sottolinea il trainer del S.Orso Pierangelo Fulgini - da due importanti vittorie e quella di sabato contro il K Sport sarà la terza partita in sette giorni, e dire che la partita non sarà semplice è scontato, quando incontri la prima della classe con un potenziale di primo ordine, per noi sarà molto stimolante misurarci con una squadra del genere" " La gara con il Sant’Orso – dice il dg della K Sport Matteo Mariani- sarà chiaramente una partita più che ostica perché sono un gruppo giocatori esperto" Arbitro Luca Ricciarini di Pesaro.

Urbania- Gabicce Gradara. "Massimo rispetto per una delle squadre più in forma del campionato- dice mister Omiccioli- ma noi dobbiamo cercare una prestazione importante". L’Urbania dovrà rinunciare all’attaccante Domenico Ottaviani, squalificato per una giornata dal giudice sportivo. "È una partita complicata per il valore dell’avversario il cui organico è di primo livello – spiega il mister del Gabicce Vergoni - cito tra tutti Pagliardini, bomber di categoria superiore che ha già segnato 10 reti, i centrocampisti Braccioni e Paradisi, quest’ultimo promosso la scorsa stagione in serie D con la Vigor Senigallia. Sarà un’impresa fare risultato: in casa l’Urbania ha ottenuto 18 dei suoi 26 punti (sei vittorie e una sconfitta)". Arbitro Lorenzo Carlo Ferroni di Fermo. Villa San Martino- Biagio Nazzaro. Il diesse del Villa San Martino Luca Bocci così presenta il match: "Il calendario non ci ha aiutato in questo inizio di anno, abbiamo giocato ogni due giorni e con tante defezioni, facendo comunque due ottime prestazioni. Non sarà facile, contro un avversario in grande ripresa che ambisce ad altra classifica rispetto a quella che ha". Arbitro Francesco Tasso di Macerata.

Olimpia Marzocca- Atletico Mondolfo Marotta. Assente nel Marzocca per squalifica il centrocampista Luca Canulli. Arbitro Matteo Pigliacampo di Pesaro.

Vigor Castelfidardo- Moie Vallesina. Il Moie Vallesina dovrà rinunciare gioco forza allo squalficato Nicolò Carboni. Arbitro Enrico Spadoni di Pesaro.

Osimostazione- Cagliese. Trasferta ostica per una Cagliese alla ricerca di punti. Arbitro Francesco Buttafoco di San Benedetto del Tronto.

Portuali Calcio Ancona- Barbara. Uno squalificato per parte: nei padroni di casa Filippo Carnevali e negli ospiti Filippo Sanviti (2 giornate). Arbitro El Houssine El Mouhsini di Pesaro. Si gioca invece domani il derby Valfoglia- Fermignanese, gara anche questa molto attesa . Arbitro Andrea Eletto di Macerata. Riposa il San Costanzo.

Amedeo Pisciolini