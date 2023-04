Occhio Bramante, oggi è in arrivo "Attila"

Si parte con le finali playoff di serie C Gold.

Qui Bramante. "Iniziamo la fase finale del playoff contro l’Attila Junior Basket di Porto Recanati. Oggi alle 19 al pala D di Campanara", così coach Massimiliano Nicolini. "Sarà una serie al meglio delle 5 partite – continua il tecnico – quindi una formula nuova per il nostro campionato che ci porterà a dover tenere conto di aspetti tecnici, ma anche di quelli fisici e mentali giocando le partite ogni 3 giorni. La capacità di azzerare subito la singola partita e ricaricarsi per la successiva sarà molto importante". Sull’avversaria di turno: "Porto Recanati ha superato il primo turno di playoff contro Todi in maniera netta dimostrando quanto la squadra sia completa sia tecnicamente che fisicamente – sottolinea –. Stiamo lavorando con serenità veniamo dal passaggio del turno precedente contro Foligno in una serie molto dura che ci ha dato morale e ha confermato le qualità della nostra squadra. Dovremo fare una prestazione di assoluto livello per avere la meglio di Porto Recanati".

Qui Pisaurum. "Domani alle 18,30 a Civitanova inizia la fase finale per la promozione – avvisa coach Maurizio Surico –. Una finale che abbiamo sudato e ampiamente meritato per quello che i ragazzi sono riusciti a dimostrare. Gara 1 a Civitanova che ha vinto la fase regolare. Ma non ci sentiamo affatto battuti e daremo il massimo che è nelle nostre possibilità. Dovremo fare a meno del nostro play Cardellini, out per infortunio, ma chi lo sostituirà lo farà al meglio". Sui padroni di casa: "Sicuramente la coppia argentina Bazani e Landoni rappresenta la spina dorsale della squadra avversaria – afferma -, ma non dimentichiamoci Monacelli, Vallasciani, Ciarpella. Il tutto poi guidati sapientemente da una mia vecchia conoscenza coach Schiavi". La serie al meglio di 3 su 5.

Beatrice Terenzi