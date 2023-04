Occhio Vis, in palio c’è la griglia playout

Ultima di campionato con i playout come unica prospettiva. Da posizione buona o cattiva, dipenderà oggi dalla Vis. L’avversario è tosto, l’obiettivo minimo è non perdere: con un pari, si arriva davanti al San Donato, per ritrovarlo poi nel doppio spareggio con i vantaggi del caso. Con una vittoria, si può anche sperare di arrivare quint’ultimi per affrontare l’Imolese. Inutile rimpiangere i punti buttati, nel peggior campionato vissino di questo quinquennio. L’obiettivo salvezza è ancora alla portata. Inutile sperare di trovare una Carrarese con la pancia piena, visto che i marmiferi devono difendere il quarto posto che garantisce loro di saltare il primo turno playoff. Mister Dal Canto è stato chiaro: "Nessun calcolo, metterò in campo la migliore formazione". Il presidente Oppicelli gli ha fatto eco: "Con tutto il rispetto della Vis, che è comunque squadra dotata a leggerne i nomi, noi dobbiamo pensare a noi stessi, perché con una vittoria abbiamo la certezza del quarto posto. Abbiamo un gioco consolidato e giocheremo come sempre per imporlo. E abbiamo anche giovani di valore". Il posto dello squalificato capitan Della Latta (a segno nel 3-0 dell’andata insieme a Cicconi, autore di una doppietta) dovrebbe andare a Schiavi. La Carrarese si distingue per la vocazione offensiva: dei 51 gol segnati, ben 20 provengono dalle palle inattive. Ogni piazzato sarà una minaccia per la Vis. Segnature ben distribuite: alle spalle di bomber Capello (14 reti), si distinguono Energe (6), Bozhanaj (5), Schiavi (4), Cicconi (4) e l’infortunato Giannetti (4). Occhio ai difensori centrali: D’Ambrosio, Pelagatti e Imperiale hanno messo insieme finora 6 reti.

La Vis ha trascorso la settimana nel ‘bunker’ del Benelli a porte chiuse. Di Paola e lo squalificato St Clair gli assenti, l’acciaccato Tonucci in dubbio. Probabile qualche ritocco in formazione dopo la deludente prova di Cesena, con la squadra di Banchieri troppo vulnerabile e pressoché inoffensiva. La speranza è di rivedere quella aggressiva che ha battuto l’Imolese. Occhio ai diffidati: la Vis ne ha cinque (Farroni, Ngom, Gega, Gerardi e Tonucci) e Banchieri dovrà tener conto anche di questo nello stilare la formazione: dopo la gara di oggi difatti le ammonizioni si azzerano ma non le eventuali squalifiche.

La società chiama a raccolta i tifosi offrendo prezzi stracciati nei settori Prato e laterali (un euro bambini, 5 euro ragazzi fino a 21 anni, 10 euro gli altri).

I precedenti incoraggiano, con la Vis fin qui imbattuta al Benelli contro i marmiferi (2 vittorie e 4 pareggi), mentre allo stadio dei Marmi il percorso è inverso (4 sconfitte e 3 pareggi).

Così in campo

(stadio Benelli, ore 14,30)

Vis Pesaro (3-4-1-2): Farroni; Gega (Tonucci), Gavazzi, Bakayoko; Ghazoini, Valdifiori, Astrologo (Aucelli), Zoia; Pucciarelli; Gerardi, Fedato. All. Banchieri.

Carrarese (3-5-2): Breza; Pelagatti, D’Ambrosio, Imperiale; Palmieri, Schiavi, Mercati, Bozhanaj, Cicconi; Bernardotto, Capello. All. Dal Canto.

Arbitro: Ubaldi di Roma 1.