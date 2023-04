"Occhio, Vis: meglio evitare l’Alessandria"

"La Vis dovrà evitare in tutti i modi l’Alessandria. E tra Imolese e San Donato preferisco i secondi". Parola di Giovanni Mei, allenatore e direttore sportivo di lungo corso, tra gli addetti ai lavori sabato scorso in tribuna "Manuzzi". Del resto l’ex Bologna e Livorno, ma anche ex Vis nei primi anni Novanta, è uno che la Serie C l’ha divorata e continua a divorarsela, snocciolando spunti lucidissimi a una manciata di settimane dai playout. Prima però c’è la Carrarese, avversario ostico che i biancorossi dovranno affrontare con cautela per assicurarsi un buon piazzamento in chiave spareggi.

Mei, riavvolgiamo il nastro: cosa è filato storto a Cesena?

"Una premessa: il Cesena è più forte della Vis, del resto lo testimoniano le aspettative a inizio campionato e la lotta per vincerlo fino all’ultimo. D’altra parte, i biancorossi sono stati in partita fino alla fine, anche se difficilmente hanno dato l’impressione di potere fare gol".

E’ una sconfitta che può lasciare scorie?

"Perdere non è mai una bella abitudine, ed è difficile che una sconfitta sia positiva. Ma la si può fare diventare. Se la Vis avesse pareggiato, sarebbe cambiato poco: non era Cesena il posto giusto dove risolvere la situazione, nonostante quella fosse una partita importante. Ora la squadra deve tuffarsi subito nei playout".

Come valuta l’impatto di mister Banchieri?

"In dieci giorni è difficile trasmettere un’impronta, ma mi è sembrato che gli over siano più motivati rispetto alle partite precedenti. Di solito quando si cambia la guida tecnica una reazione psicologica c’è sempre. Ad ogni modo, i difetti la squadra li ha evidenziati sia con Sassarini, sia con Brevi, sia con Banchieri".

Quanto incide realmente l’assenza di uno come Di Paola? "Sono un suo grande estimatore, soprattutto quando sta bene, perché potrebbe fare la differenza in molte squadre. La Vis in generale fa fatica a segnare, ma lui negli ultimi trenta metri inventa sempre qualcosa, è pericoloso sui piazzati, offre soluzioni importanti. Sua assenza a parte, bisogna mettere insieme tutte le forze per arrivare con un certo spirito ai playout".

Qual è la sua griglia playout?

"In questo momento della stagione, è molto più difficile giocare contro l’Alessandria rispetto al San Donato. Ma io ho la mia idea del valore del campionato, e non è detto che sia quella giusta".

Quali squadre dovrà evitare la Vis?

"Penso che i biancorossi dovranno evitare in tutti i modi l’Alessandria. E tra Imolese e San Donato preferisco questi ultimi: ogni settimana vedo parecchie gare di C, e quando li ho visti io avevano qualcosa in meno delle altre, anche se giocano con molto ardore".

Che ricordo conserva di Daniele Mei?

"E’ una persona che stimavo molto, uno di quelli che mi ha accolto, nonostante io fossi un fanese a Pesaro. Ci è stato molto vicino. Quando ho letto che era venuto mancare per via della Sla la cosa mi ha toccato molto, come se se ne fosse andata una persona cara".

Riccardo Spendolini