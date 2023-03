Occhio Vuelle, Trento punta tutto sui playoff

Il duello di domenica prossima fra Pesaro e Trento sarà un crocevia importante per le possibilità playoff di entrambe le squadre. Mercoledì sera la Dolomiti Energia ha salutato definitivamente l’Eurocup, competizione da cui era già eliminata, ma lo ha fatto con una nuova consapevolezza, vincendo la sfida con i polacchi del Wroclaw e cercherà di trasferire d’ora in poi tutte le energie, sia fisiche che mentali, sul campionato.

Coach Lele Molin a fine partita ha elogiato lo spirito di gruppo della formazione trentina: "Ho provato a trasferire alla squadra il messaggio di giocare l’ultima partita di coppa con serietà, alzando il livello di quello che possiamo fare in campo: per molti questa poteva apparire una gara senza significato, ma non per me e per la squadra - sottolinea -. Credo che siamo riusciti a fare quello che dovevamo e questo è più importante anche del risultato. Adesso ci aspettano sette partite cruciali per chiudere la regular season in campionato e dobbiamo approcciarle al meglio. Non avevo dubbi, ma questa partita me lo ha confermato una volta di più: la mia squadra è composta da persone che ascoltano, che sono responsabili e coinvolte in tutto quello che stiamo facendo".

Ha fatto bottino Luca Conti (fra l’altro un ex della Vuelle), mai in doppia cifra in serie A, che ha segnato 15 punti ma spicca anche la quasi tripla doppia (10 punti, 11 assist e 9 rimbalzi) firmata da Diego Flaccadori, una delle anime di questa formazione che ha rinunciato ad uno straniero sin dall’inizio dell’anno e non è tornata sui suoi passi. Tre americani - Crawford, Lockett e Atkins - ed un lettone, Grazulis, sono i quattro su cui ha puntato la società, una delle poche insieme alla Vuelle ad aver scelto la formula del 5+5, quindi in piena corsa per il premio italiani.

Il giovane che sta emergendo in maniera prepotente grazie a questa scelta è Matteo Spagnolo, anche se l’investimento futuro non appartiene a Trento ma al Real Madrid che lo ha solo prestato al nostro campionato. Nella serie A italiana è ormai un’eccezione trovare un ventenne che gioca 24’ di media ma se risponde con 12,5 punti, 2,9 assist e 3,5 rimbalzi di media allora non c’è gioventù che tenga. Nelle ultime settimane sono suonate anche sirene dall’America per il ragazzo classe 2003 che però preferisce stare focalizzato sul presente: "L’Nba? La vedo come un obiettivo, una soddisfazione che cercherò di togliermi con i sacrifici che faccio tutti i giorni. Al momento non ci penso. La testa è a quello che devo fare e farò con Trento. Dobbiamo pensare al finale di stagione, perché c’è ancora tantissimo in ballo".

Magari la Dolomiti Energia non avrà fatto una stagione brillante, ma era comunque alle Final Eight di Torino, anche se eliminata ai quarti, ha disputato una coppa prestigiosa come l’Eurocup che l’ha prosciugata ma nonostante tutto è ancora in corsa per i playoff, ottava per classifica avulsa davanti a Venezia a quota 22. Dunque antenne dritte in casa Carpegna Prosciutto, che soffre le squadre dalla difesa aggressiva come Trento. Ci vorrà una Vuelle capace di essere altrettanto dura.

Elisabetta Ferri