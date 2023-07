Octavio Maretto agli Europei Grazie a Vuelle under 19 e Loreto

C’è anche Octavio Maretto tra i dodici giocatori azzurri convocati per l’Europeo Under 20 maschile di Heraklion, sull’isola di Creta in Grecia. La rassegna continentale inizierà sabato 8 luglio. Coach Alessandro Magro ha scelto i 12 Azzurri che prenderanno parte all’Europeo. Maretto risulta giocatore del Loreto, dove ha militato l’anno scorso in serie C. Ma è stato protagonista con l’under 19 della Vuelle sia nella vittoria alla Next Gen, sia nel campionato di categoria chiuso con 36 vittorie su 38 partite e un quarto posto alle finali nazionali. Maretto è stato inserito nel quintetto ideale delle finali di Agropoli con Stazzonelli, che ha partecipato a tutta la fase preparatoria dell’under 20.