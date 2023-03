Oggi alla Baia Pisaurum affronta la delusione Foligno

Serie C Gold. Oggi si gioca la penultima giornata di regular season.

Pisaurum. Alle 18 nella palestra di Baia Flaminia arriva Foligno: "E’ una squadra che forse non ha mantenuto le aspettative di inizio campionato – spiega coach Surico –. Infatti è una formazione con un quintetto altamente competitivo con i prestanti Donati e Garsia in pivot e ala pivot, l’ estroso Tosti guardia, il cecchino Gandolfo e il play Mariotti. Sperano di migliorare la loro posizione in classifica per scalare qualche posizione anche se sono fuori dalle prime 6, ma giocheranno anche loro i playoff. Noi cercheremo di confermare la bella prova di Todi e per blindare il 5 posto che in caso di vittoria diventerebbe matematico".

Bramante. Oggi alle 21 il Bramante va a Jesi contro la Taurus Basket. "Una trasferta molto insidiosa – avvisa coach Nicolini –. perché affronteremo una squadra giovane in forte crescita, migliorata nel corso del campionato che gioca bene con grande intensità. La guida esperta di coach Masini sta aiutando a crescere giovani molto interessanti. Su tutti il 2003 Anibaldi scuola Stamura Ancona, ma con lui anche tutti gli altri. Nell’ultimo periodo sono stati inseriti tre nuovi giocatori che hanno portato maggiore atletismo e pericolosità". Nicolini chiude: "Per noi è una partita fondamentale per mantenere il terzo posto. Abbiamo lavorando con impegno in allenamento per arrivare pronti a questo appuntamento".

b.t.