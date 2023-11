Oggi due anticipi a Bologna e Napoli

La 7ª giornata si apre con l’anticipo di Bologna, un testa-coda tra Virtus e Treviso che si gioca alle 19.30 in diretta su Dazn. La squadra di Banchi viene dal primo ko in campionato a Cremona e dalla sconfitta nella trasferta di Madrid contro il Real, mentre quella di Frank Vitucci è ancora a zero punti in classifica (l’ultimo ko è arrivato contro Scafati). L’altra gara odierna è invece in programma alle 20.30 a Napoli fra la Gevi reduce dal blitz di Pesaro e l’Openjobmetis Varese, che viene dalla rinfancante vittoria contro Sassari, con Davide Moretti eletto miglior italiano dello scorso turno. Questa gara andrà in diretta su Eurosport 2, oltre che su Dazn.