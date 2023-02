Oggi due recuperi C’è Pergola-Piobbico

Oggi in Eccellenza si recupera (ore 15), Fabriano Cerreto-P.S.Elpidio (arbitro Carlo Ferroni di Fermo). Non si giocherà ancora Urbino-Chiesanuova. " La partita è stata rinviata a mercoledì 8 febbraio ore 15 – conferma il dg dell’Urbino Santi – perché ad oggi ci sono ancora 7-8 cm di neve sul manto del Montefeltro. La speranza è di avere il campo in buone condizioni per domenica quando arriverà il Fossombrone. Domenica a Castelfidardo la squadra ha disputato una buona partita su un campo difficile sia da un punto di vista dell’avversario, che per le condizioni del campo al limite della praticabilità. Ne è venuta fuori una partita agonisticamente intensa. Nel secondo tempo è emerso il nostro tasso tecnico ed abbiamo costretto il Castelfidardo nella sua metà campo. Purtroppo come ci accade ogni tanto è mancata la stoccata decisiva dei nostri attaccanti che hanno fatto comunque una ottima partita. Nel complesso una buona partita con prestazioni importanti da parte di tutto il pacchetto arretrato e da parte di Carnesecchi specialmente nel secondo tempo che ha letteralmente dominato la parte centrale del campo. Ora testa al Fossombrone, con sci delle nostre qualità che i ragazzi hanno dimostrato in ogni campo e sono sicuro che domenica tireranno fuori dal cilindro l’ennesima prestazione importante della stagione". Il Chiesanuova proprio ieri ha esonerato l’allenatore Gianluca Giacometti il sostituto molto probabilmente sarà Andrea Mazzaferro.

Recuperi Prima e Seconda categoria. Oggi (ore 15) si recupera anche Pergolese-Audax Piobbico, per il girone A. Per il recupero di Seconda Categoria si gioca oggi al Supplementare di Urbania (ore 20,30) la gara Viridissima Apecchio-Avis Sassocorvaro. am.pi.