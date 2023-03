Oggi gara decisiva per i playoff Eurocup

Prima di scendere a Pesaro per la rivincita di Coppa Italia, Brescia è attesa da un altro impegno. Questa sera al PalaLeonessa (ore 20.30) Della Valle e compagni saranno in campo nella sfida di coppa contro i lituani del Lietkabelis Panevezys. Alla Germani serve una vittoria in queste ultime tre giornate per passare il turno e qualificarsi ai playoff di Eurocup. Intanto coach Magro è fiducioso di poter recuperare presto il play Troy Caupain, fuori da mesi per un infortunio: potrebbe già giocare qualche minuto sabato sera nella gara contro la Carpegna Prosciutto.