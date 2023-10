Oggi il primo derby stagionale

Week-end ricco di emozioni per la serie B Interregionale. Al PalaMegabox, oggi alle 17, c’è il derby fra Pisaurum e Bramante. "Sarà una delle partite più difficili – dice Surico -, affronteremo una squadra coperta in tutti ruoli e molto fisica. Può anche incontrare delle giornate non felici in attacco, ma la solidità difensiva la sostiene sempre". Quindi partita chiusa? "E perché mai? Ci proveremo com’è nella nostra mentalità, ma ci vorrà una prova su livelli eccelsi". Sul suo gruppo: "Per una squadra che ha messo dentro 8 effettivi nuovi, di cui tanti esordienti e giovani il bilancio per ora è soddisfacente. Peccato che per il derby non tutti siano in buone condizioni, questo mi disturba un po’". La palla passa al coach del Bramante: "E’ il primo derby di questa stagione. Una partita complessa – ammette Massimiliano Nicolini – perché queste sfide sono sempre particolari per la motivazione dei giocatori, per sana rivalità sportiva tra le società e per il valore delle squadre. Veniamo entrambedue da un inizio positivo quindi si scenderà in campo con fiducia". Nicolini chiude: "Il Pisaurum è una squadra molto rinnovata, con tre nostri ex come Pipitone, Benevelli e Fabbri che insieme agli altri costituisco un gruppo con esperienza, gioventù ed ottimo livello tecnico e atletico. Vichi e Giunta sono garanzie e stanno facendo da chioccia ai nuovi nel trasferire anche i principi di Surico".

Il Loreto cerca riscatto. Dopo la prima sconfitta stagionale di Roseto, l’Italservice vuole ripartire davanti al proprio pubblico. Stasera alle 21 al PalaMegabox arriva il Pescara. Il ds Ligi racconta che aria si respira: "Nessuno è contento quando si perde ma a nome della società posso confermare la massima fiducia nei giocatori e nel lavoro dello staff. Partiamo come un diesel ogni volta? I numeri dicono questo, dopo gli intervalli acceleriamo. La squadra è nuova, serve tempo ma siamo convinti che non diventerà una costante".

Beatrice Terenzi