Oggi l’Urbania cerca punti pesanti C’è il recupero con Castelfidardo

Quarta vittoria di fila per la K Sport Montecchio e il traguardo finale per il team del presidente Tiboni, anche se ancora mancano 8 giornate, è sempre più vicino. Dietro per la griglia playoff c’è bagarre, coinvolte: l’Urbania, i Portuali Ancona, il Sant’Orso, il Gabicce, la Fermignanese e pronte a reinserirsi il Moie, la Vigor Castelfidardo, il Mondolfo Marotta e il Valfoglia. Cercano invece i punti salvezza il Villa San Martino e la Cagliese. Fanalino di coda il S. Costanzo.

I numeri. In sofferenza il Mondolfo Marotta (un solo punto nelle ultime 6 partite). Il Sant’Orso ha incamerato invece 15 punti nelle ultime 7 gare; sabato il team di mister Pierangelo Fulgini è riuscito a segnare 3 gol ai Portuali Ancona che in 23 partite aveva subito solo 13 reti. Il K Sport Montecchio con 54 gol realizzati ha l’attacco più prolifico del campionato, segue con 46 reti quello dell’Urbania. La squadra che ha subito più reti è quella del San Costanzo (43) invece la difesa meno perforata appartiene al Portuali Ancona (16). Il Gabicce Gradara è il team più abbonato ai pareggi (13). Domenica la K Sport è riuscita a battere la Fermignanese che veniva da due vittorie consecutive. Mister Roberto Barattini ha bagnato l’esordio sulla panchina dell’Olimpia Marzocca con un’importante vittoria sul campo del Villa San Martino.

Il commento è di Simone Pazzaglia tecnico della Biagio Nazzaro che sta risalendo la china. "Ultimamente – dice Pazzaglia –stiamo ottenendo buoni risultati, nelle ultime 4 partite sono arrivate 3 vittorie e 1 pareggio, in generale nelle ultime 11 giornate solo il Montecchio ha fatto più punti di noi. Siamo usciti dalla zona play out dove la squadra è sempre stata da inizio campionato. Il Montecchio sta dimostrando di essere nettamente la squadra più forte, poi c’è l ‘ Urbania che come dissi alcuni mesi fa era l’unica che poteva dare fastidio al Montecchio. Per i playout tutto aperto".

Recupero. La partita Urbania- Vigor Castelfidardo non disputata tre giornate fa causa un malore del direttore di gara verrà recuperata oggi alle ore 15,30. "Ci aspetta una gara insidiosa – dice alla vigilia della gara il diesse dell’Urbania Maggi – contro una squadra che era data tra le pretendenti alla vittoria finale e dotata di giocatori di ottima qualità. Da parte nostra c’è entusiasmo e voglia di far bene, i punti in palio sono pesanti e dovremo far di tutto per conquistarli". Arbitro Luca Pasqualini (Macerata), assistenti: Simone Giacomucci e Francesca Chiara De Marino, entrambi della sezione di Pesaro.

La squadra della settimana. 1)Minardi (Barbara), 2)Terranova (Biagio Nazzaro), 3)Romagnoli (Vigor Castelfidardo), 4) Damiani (San Costanzo), 5)Tomba (O.Marzocca), 6)Giobellina (Mondolfo Marotta), 7) Mattioli (S.Orso), 8)Cusimano (Fermignanese), 9)Bartolini (Gabicce Gradara), 10)Diomede (Valfoglia), 11)Sartori (K Sport Montecchio). All. Pierangelo Fulgini (Sant’Orso). Arbitro Laura Mancini di Macerata (Cagliese- Barbara).

Amedeo Pisciolini