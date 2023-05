Oggi parte la prevendita, aperta la gradinata Prelazione per gli abbonati sino al 14 maggio

Oggi apre la prevendita per garatre dei quarti playoff con Milano. Gli abbonati hanno la prelazione fino al 14 maggio o per confermare lo stesso posto oppure un altro non coperto da prelazione. La prelazione si può esercitare solo online (indicando il codice Tlite che compare sul retro della tessera) o da Prodi Sport portando l’abbonamento con sè. Poi dal 15 maggio vendita libera, ma i non abbonati possono già acquistare i tagliandi nei posti non coperti da prelazione. Sarà aperto il terzo anello, con biglietti interi a 10 euro e ridotti a 5 euro. I prezzi saranno un poco più vantaggiosi per gli abbonati, come premio-fedeltà. I biglietti si possono acquistare online, in tutti i punti vendita Vivaticket, da Prodi Sport o direttamente ai botteghini il 18 maggio dalle ore 18.

· BRAMANTE. Stasera alle 21,15 gara4 di finale playoff a Porto Recanati. Se vince il Bramante, avanti 2-1 nella serie, è promosso in B, altrimenti si va a gara5.