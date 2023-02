Quella di oggi sarà la sfida n.88 tra le due squadre: i pesaresi sono avanti 44-43 nei precedenti. Nelle gare giocate a Venezia, tuttavia, la Reyer è in vantaggio 32-10 e ha conquistato cinque degli ultimi sei incontri.

Il match di andata, giocato sabato 8 ottobre 2022 nell’anticipo della seconda giornata, è stato vinto per 90-89 dalla Vuellle grazie ad una bomba allo scadere segnata da Abdur-Rahkman.

La gara odierna segna la presenza numero 400 per Andrea De Nicolao in Serie A, mentre Mitchell Watt è distante 14 punti da quota 3.000 nel campionato italiano. Arbitrano la gara Guido Giovannetti, Mark Bartoli e Gianluca Capotorto. La partita sarà trasmessa in diretta - in chiaro - da DMax, sul canale 52 del digitale terrestre: palla a due alle 17,30.