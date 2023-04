Oggi si disputano sei partite su otto

La Vuelle parte oggi alle 15.30 alla volta di Milano dopo aver svolto l’ultimo allenamento in mattinata al Pala D. In questa settimana, da giovedì in poi, la squadra biancorossa si è allenata nella struttura di Campanara perché la Vitrifrigo Arena era occupata dal concerto di Renato Zero, che si è tenuto ieri sera. Oggi, intanto, si giocano sei partite su otto della 25ª giornata. L’antipasto a mezzogiorno con la sfida fra Banco di Sardegna Sassari e Nutribullet Treviso (diretta su Eurosport 2) coi sardi che vogliono consolidare il quarto posto. In serata, poi, scenderanno in campo le altre: alle 19.30 Dolomiti Energia Trento-Pallacanestro Trieste, mentre alla 20 la Virtus Bologna ospita la Gevi Napoli. Sempre alle 20 la Reyer Venezia, che vuole rientrare appieno nel giro playoff, riceve in casa la Bertram Tortona. Alle 20.30 a Varese va in scena Openjobmetis-Unahotels Reggio Emilia, coi padroni di casa che non vogliono farsi sorprendere dalla disperata rincorsa salvezza dei reggiani. La partita in chiaro su DMax (canale 52 del digitale terrestre) sarà Germani Brescia-Tezenis Verona, con inizio alle 20,45. Domani alle 17 si gioca invece a Milano la gara fra Armani e Carpegna Prosciutto. Curiosità, domenica la Vuelle giocherà per la nona volta nella sua storia nel giorno di Pasqua: negli otto precedenti il bilancio è in perfetta parità (4 vittorie e altrettante sconfitte). L’ultima volta che è accaduto risale alla lontana stagione 9697: era garadue degli ottavi playoff contro la Mash Jeans Verona e finì 94-107. La giornata si concluderà poi martedì 11 aprile a Scafati con l’incontro fra Givova ed Happy Casa Brindisi, che andrà in diretta su Eurosport 2 con inizio alle 20.30.