Oggi si riprende con i 6 giocatori a disposizione

Riposo finito. Oggi chi non è via con le Nazionali riprende il lavoro di condizionamento per recuperare lo smalto perduto in queste ultime settimane: Moretti, Tambone, Rahkman, Cheatham, Kravic e Totè sono a disposizione del preparatore Venerandi e dello staff tecnico. Si alleneranno fino a sabato, domenica libera e poi si riprende lunedì. I nazionali rientreranno invece fra martedì (Visconti e Gumundsson) e mercoledì: per ultimi torneranno Charalampopoulos e Delfino, che giocano le ultime partite il 27 febbraio.

Il mercato non ha ancora avuto la svolta decisiva: di profili proposti ce ne sono stati, ma finora non hanno convinto Repesa, un po’ restio a rompere gli equilibri del gruppo perché significherebbe dire a qualcuno che finora ha tirato la carretta - raggiungendo comunque un quarto posto e le Final Eight - di accomodarsi in tribuna. Viceversa, è anche complicato convincere uno straniero che magari ha delle aspettative a venire qui con il rischio di non giocare. A meno che non sia fermo perché il suo campionato è finito (nel caso dell’Australia) o perché rientra da un infortunio (una situazione che forse è meglio evitare). L’italiano, che sarebbe stata la soluzione ideale, non si trova: chi li ha li tiene, compresa Reggio Emilia che pure nel frattempo ha firmato un altro pivot americano (Marcus Lee) e allungato ulteriormente il contratto del georgiano Burjanadze. Risultato: Diouf vedrà ridursi drasticamente il suo spazio, ma la società emiliana non lo libera. Magari, visto che è futuribile, se ne riparlerà quest’estate quando gli scade il contratto.

e.f.