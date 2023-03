Oggi Vis-Montevarchi, gara senza ritorno

La classica gara spartiacque. Da non sbagliare, pena il rimanere invischiati in una zona playout sempre più compatta, ruvida, competitiva. Col Montevarchi (ore 21, diretta Eleven Sports e DAZN) la Vis Pesaro si gioca una fetta della propria salvezza. Anche se di giornate ne mancano ancora 7, e di tempo per invertire la rotta c’è, almeno sulla carta. Tuttavia la sconfitta di Siena ha lanciato segnali preoccupanti, tra gioco insufficiente, le solite fragilità e un ruolino di marcia (3 punti nelle ultime 6) che rende i vissini la squadra meno in salute del girone. Il tecnico biancorosso Oscar Brevi, dal canto suo, invita al pragmatismo: "E’ uno scontro diretto, di grande rilevanza, perché i punti in gare come queste valgono il doppio. Mancano ancora diverse partite, ma il margine si sta restringendo. La sconfitta di Siena? Risultati come quelli pesano sul morale. Dai giocatori esperti mi aspetto che tirino fuori tutto quello che hanno". La disamina del timoniere vissino si sofferma poi sulle prestazioni: "Non possiamo cercare alibi. A Siena, al di là di una prestazione sotto certi aspetti migliore rispetto alle altre uscite, siamo tornati indietro sul piano difensivo. Tante volte ciò è frutto di come lavorano gli attaccanti...