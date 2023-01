Oikos fa il pieno con Marini e Sperati

Affollata manifestazione di ottimo livello alla Bocciofila Fermignanese, presieduta da Filippo Regini, per il Trofeo Città di Fermignano, gara nazionale per formazioni di coppia a cui hanno preso parte 123 squadre, di cui 26 di categoria A. Agli ordini del direttore di gara Giovanni Emili, da lunedì 9 gennaio a giovedì 12 si sono disputati i gironi di qualificazione, mentre nella serata di venerdì 13 sono andati in scena i turni finali. E’ stato un dominio per le formazioni provinciali, nelle prime otto posizioni della classifica. Il successo è andato alla coppia della bocciofila Oikos di Fossombrone Simone Marini-Andrea Sperati (categoria A), che in finale, pur soffrendo, ha battutto la formazione di categoria C della Metaurense Calcinelli composta da Giampiero Saudelli e Simone Mattioli con il punteggio di 10-6. Al terzo posto Flavio Poggiaspalla-Gabriele Simoncelli (Rinascita Villa Ceccolini di Pesaro) battuti in semifinale 10-5 da Marini-Sperati. Quarta la coppia nonno-nipote (solo nelle bocce può succedere) composta da Giancarlo e Federico Manuelli (San Cristoforo Fano) che in semifinale si sono dovuti arrendere a Saudelli-Mattioli.

l. d.