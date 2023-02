Oikos luci e ombre Metaurense sorride con le campionesse

Una vittoria ed una sconfitta per l’Oikos Fossombrone (foto) nel doppio turno del campionato di serie A2. La squadra di Romeo Righi si è imposta a Pineto 6-2. Molto buona la prestazione di Michele Agostini nell’individuale e della coppia Fabio Battistini-Andrea Sperati nella partita a coppia. Meno bene sono andate le cose nella trasferta perugina con Sant’Angelo Montegrillo, vera e propria corazzata del girone B della serie A2. Gli umbri si sono imposti 6-2. Ancora bravo Miichele Agostini a conquistare un set nell’individuale e uno nella coppia insieme ad Andrea Grilli. Dopo tre gare di campionato l’Oikos ha ottenuto una sola vittoria.

Bocciofila Metaurense. Le ragazze della Metaurense hanno dominato a Spoleto il Trofeo "Amiche nemiche", gara nazionale. A vincere è stata Sofia Minardi, atleta under 18 campionessa d’Italia juniores nel tiro di precisione, che ha battuto una campionessa già affermata come Kety Crescenzi (Salaria Monteprandone) per 10-8. terza Amelia Piastra.