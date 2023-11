Olimpia a segno: sbancata Perugia

Dopo lo stop della settimana scorsa ad Ancona era importante per l’Olimpia tornare subito alla vittoria. A San Sisto (Perugia) le pesaresi conducono sempre, non senza qualche difficoltà, e alla fine vincono 66- 48. Come sempre è ottima la partenza delle biancoblù che piazzano un parziale di 10-1 che indirizza il match sulla giusta via. Si sbloccano le umbre che riducono le distanze andando all’intervallo sotto di tre. A inizio ripresa l’Olimpia piazza un parziale di 17-0 che chiude virtualmente il match. "Sono molto contento per questa vittoria che ci dà morale ma non per come è andata tatticamente - dice coach Marco Giovanelli -. Dobbiamo evitare cali di concentrazione, specialmente in difesa".

b.t.